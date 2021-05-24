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Perícia foi acionada

Corpo de homem é encontrado em valão de Cobilândia, em Vila Velha

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta segunda-feira (24) por alguém que avistou o cadáver. Segundo a Polícia Militar, não havia sinais de violência

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 16:10

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

24 mai 2021 às 16:10
Corpo de um homem de 53 anos foi encontrado dentro de um valão de Vila Velha
O corpo de um homem de 53 anos foi encontrado dentro de um valão de Vila Velha Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros do Espírito Santo
O corpo de um homem foi encontrado boiando dentro de um valão no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (24). A retirada do cadáver da água foi feita por uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros, que foi ao local após ser acionado por alguém que o avistou boiando.
Segundo a Polícia Militar, que também esteve no local, o corpo não apresentava sinais de violência e é de um homem que tinha 53 anos. Outros detalhes não foram passados pela corporação, que acionou a perícia para dar continuidade à ocorrência.
Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "encontro de cadáver", e que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será identificado e passará por exame para identificar a causa da morte.
"O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta", esclareceu.

Atualização

24/05/2021 - 5:18
A Polícia Civil enviou nota sobre o caso. O texto foi atualizado.

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