Corpo de homem é encontrado em valão de Cobilândia, em Vila Velha

O corpo de um homem foi encontrado boiando dentro de um valão no bairro Cobilândia, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (24). A retirada do cadáver da água foi feita por uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros, que foi ao local após ser acionado por alguém que o avistou boiando.
Segundo a Polícia Militar, que também esteve no local, o corpo não apresentava sinais de violência e é de um homem que tinha 53 anos. Outros detalhes não foram passados pela corporação, que acionou a perícia para dar continuidade à ocorrência.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "encontro de cadáver", e que o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será identificado e passará por exame para identificar a causa da morte.
"O procedimento será encaminhado para a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, que aguarda o resultado dos exames para definir se haverá instauração de inquérito, caso seja constatada morte violenta", esclareceu.
Atualização
24/05/2021 - 5:18
A Polícia Civil enviou nota sobre o caso. O texto foi atualizado.