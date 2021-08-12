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Santa Lúcia

Homem é preso suspeito de roubar bicicleta em Vitória

Na tentativa de fugir da polícia, nesta quinta-feira (12), o homem ainda acabou provocando um acidente com um motociclista

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 13:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2021 às 13:21
Homem foi preso depois de tentar roubar bicicleta no bairro Santa Lúcia, em Vitória
Homem foi preso depois de tentar roubar bicicleta no bairro Santa Lúcia, em Vitória Crédito: Divulgação/José Lúcio Campos
Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (12), suspeito de roubar uma bicicleta, no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Ele é suspeito de realizar uma série de roubos na região, de acordo com moradores. Na tentativa de fugir da polícia, o homem ainda acabou provocando um pequeno acidente com um motociclista. 
De acordo com informações da Polícia Militar, durante o patrulhamento, uma guarnição da PM foi informada sobre um indivíduo que estaria rondando o bairro, nas proximidades da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), e cometendo roubos e furtos na região. "Em dado momento, os militares visualizaram o suspeito com uma bicicleta e, ao receber voz de abordagem, o homem saiu em fuga, causando um acidente de trânsito", diz a PM, em nota.
Segundo informações da Polícia Militar, um motociclista foi surpreendido quando o homem invadiu a via de bicicleta. Ao frear bruscamente, o motociclista caiu, mas não precisou de socorro médico.
O suspeito acabou alcançado pelos militares e foi constatado que ele havia acabado de tentar roubar a bicicleta que estava usando. O indivíduo foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, um morador disse que o homem é responsável por uma série de roubos na região. "Esse cara estava assaltando aqui todo dia à tarde e à noite. O pessoal saía para passear com o cachorro e era roubado. Mas hoje ele deu azar, foi assaltar 10 horas da manhã e a polícia passou bem na hora", afirmou um morador.

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