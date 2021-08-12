Homem é preso suspeito de roubar bicicleta em Vitória

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Segundo informações da Polícia Militar, um motociclista foi surpreendido quando o homem invadiu a via de bicicleta. Ao frear bruscamente, o motociclista caiu, mas não precisou de socorro médico.

O suspeito acabou alcançado pelos militares e foi constatado que ele havia acabado de tentar roubar a bicicleta que estava usando. O indivíduo foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, um morador disse que o homem é responsável por uma série de roubos na região. "Esse cara estava assaltando aqui todo dia à tarde e à noite. O pessoal saía para passear com o cachorro e era roubado. Mas hoje ele deu azar, foi assaltar 10 horas da manhã e a polícia passou bem na hora", afirmou um morador.