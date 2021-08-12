Imagens mostram ação de assaltantes dentro de loja de celulares na Praia do Canto

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(veja acima). Até o momento nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Imagens de câmeras de segurança flagraram um assalto dentro de uma loja que vende aparelhos e acessórios de celulares por volta das 10h40 desta quarta (11), na Reta da Penha, em Vitória . Na ocasião, um funcionário e uma cliente foram feitos reféns pelos criminosos, que estavam armados. O vídeo, que a reportagem teve acesso nesta quinta (12), mostra toda a ação dos bandidos dentro do estabelecimento. Até o momento nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.

Um trabalhador do estabelecimento, disse em entrevista à reportagem da TV Gazeta, que estava sozinho na loja quando o primeiro dos três criminosos entrou. Passando-se por cliente e com um celular em mãos, ele foi até o funcionário para avaliar o equipamento. Ao ver o equipamento bastante danificado, o trabalhador disse ao falso cliente que não compensaria realizar o reparo devido aos danos constatados.

Na sequência, no momento em que fingia ir embora da loja, outros dois comparsas entraram e ainda forçaram uma mulher a também entrar com eles. Ela e o vendedor foram trancados pelo trio no banheiro do estabelecimento por cerca de 30 minutos. Do trio, pelo menos dois integrantes estavam armados, segundo contou o trabalhador à TV Gazeta.

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Como os criminosos não levaram os aparelhos das vítimas, de dentro do banheiro os dois conseguiram acionar a Polícia Militar . Quando a Polícia chegou ao local, os assaltantes já haviam saído, mas trancaram a porta de vidro da entrada e levaram a chave. Com a autorização da dona da loja, um chaveiro foi chamado para destrancar a porta e a dupla pôde sair do banheiro. Já os criminosos conseguiram levar equipamentos, peças e outros itens vendidos no estabelecimento.

PREJUÍZO PODERIA SER MAIOR

A proprietária do estabelecimento, após ser comunicada do assalto, foi até a loja e lamentou o assalto sofrido. Mesmo trabalhando de portas fechadas, o comércio dela foi alvo dos criminosos.

"Está muito complicado trabalhar, difícil mesmo. A gente tenta evitar este tipo de assalto porque vemos diariamente nos jornais e, por isso mesmo, evitamos colocar aparelhos chamativos nas vitrines e também os relógios (apple watchs) mais caros. Nós vendemos, só que não ficam aqui na loja justamente por isso, mas infelizmente eles vieram atrás dos aparelhos. Ainda não sei o prejuízo, estou mais preocupada agora com meu funcionário que ficou apavorado", disse ela.

Segundo a comerciante, os aparelhos que foram levados pertencem a outros clientes e que estavam na loja para serem consertados. Estes também serão contabilizados no prejuízo que a lojista teve. Caixas de som e outros equipamentos também foram levados. Uma viatura permaneceu em frente ao comércio após o assalto, porém nenhum dos suspeitos foram identificados ou presos até o momento.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informa que a vítima registrou o boletim online e validado pelo 3º Distrito Policial, que ficará responsável pela investigação. Até o momento nenhum suspeito de cometer o crime foi detido e para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.