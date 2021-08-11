Briga de trânsito termina com motorista baleado na Serra

Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 34 anos foi baleado durante uma briga de trânsito na BR 101 , na Serra . O caso aconteceu em Carapina nesta terça-feira (10). A vítima contou à polícia que um caminhoneiro não gostou de uma manobra que ele teria feito, sacou uma arma e efetuou disparos. O motorista foi atingido nas costas.

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, policiais militares foram chamados para ir até a Unidade de Pronto-Atendimento de Carapina, pois um homem baleado deu entrada no local. Lá, a vítima contou que estava com o carro parado às margens da BR 101, quando um motorista de caminhão não gostou da manobra que ele fez e acabou o fechando com o caminhão.

O homem contou que não brigou, nem discutiu, mas logo depois que foi fechado pelo caminhão, o motorista sacou uma arma e atirou pelo menos seis vezes nele, sem nem sair do caminhão. Dos seis tiros disparados, um atingiu as costas do homem de 34 anos, que conseguiu sair pela porta do carona e pedir ajuda a outras pessoas que passavam pelo local. O motorista do caminhão não foi encontrado.

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Depois de dar entrada na UPA de Carapina, o homem foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, onde passaria por cirurgia para a retirada do projétil.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram procuradas pela reportagem para mais informações sobre a ocorrência. A matéria será atualizada com as respostas.