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BR 101

Briga de trânsito termina com motorista baleado na Serra

A vítima contou que um caminhoneiro não gostou de uma manobra que ele teria feito, sacou uma arma e efetuou disparos. O homem foi atingido nas costas

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 08:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2021 às 08:18
Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 34 anos foi baleado durante uma briga de trânsito na BR 101, na Serra. O caso aconteceu em Carapina nesta terça-feira (10). A vítima contou à polícia que um caminhoneiro não gostou de uma manobra que ele teria feito, sacou uma arma e efetuou disparos. O motorista foi atingido nas costas.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, policiais militares foram chamados para ir até a Unidade de Pronto-Atendimento de Carapina, pois um homem baleado deu entrada no local. Lá, a vítima contou que estava com o carro parado às margens da BR 101, quando um motorista de caminhão não gostou da manobra que ele fez e acabou o fechando com o caminhão.
O homem contou que não brigou, nem discutiu, mas logo depois que foi fechado pelo caminhão, o motorista sacou uma arma e atirou pelo menos seis vezes nele, sem nem sair do caminhão. Dos seis tiros disparados, um atingiu as costas do homem de 34 anos, que conseguiu sair pela porta do carona e pedir ajuda a outras pessoas que passavam pelo local. O motorista do caminhão não foi encontrado.
Briga de trânsito termina com motorista baleado na Serra

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Depois de dar entrada na UPA de Carapina, o homem foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, onde passaria por cirurgia para a retirada do projétil.
A Polícia Militar e a Polícia Civil foram procuradas pela reportagem para mais informações sobre a ocorrência. A matéria será atualizada com as respostas.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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