Polícia prende suspeitos de matar motoboy amigo de rivais na Serra

Suspeitos de mata Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Policiais civis da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra prenderam dois homens suspeitos de matar o adolescente Kauan Victor Andrade dos Santos, de 15 anos, em abril deste ano, no bairro São Marcos.

Os suspeitos são Marcos Pablo Borges Amaral e Mateus Monteiro da Silva, ambos de 18 anos. Com eles foram encontrados drogas, uma arma, dinheiro e munição. A prisão foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça-feira (10). O crime aconteceu no dia 23 de abril e a vítima estava trabalhando como motoboy no momento em que foi baleada e morta.

A família de Kauã disse que o adolescente estudava e tinha dois empregos. Ele foi morto por volta das 20h, na frente de uma igreja e da praça do bairro. A moto e a bolsa de lanches ficaram ao lado do corpo dele.

Segundo a Polícia Civil, Kauan foi morto por causa da guerra entre traficantes de São Marcos e Santo Antonio.

De acordo com o titular da DHPP da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, a vítima não atuava no tráfico, mas tinha amizade com traficantes do bairro Santo Antônio. "Ele passou a trabalhar como olheiro, e com isso, os traficantes aproveitavam que ele tinha fácil acesso por causa das entregas para pedir informações sobre traficantes do bairro vizinho", explicou.

O delegado frisou que Kauã era trabalhador e não usava drogas, mas perdeu a vida porque cometeu um erro. "Ele sempre trabalhou e cometeu um erro na vida que custou a vida. Sempre foi um menino esforçado, não usava drogas, não vendia drogas, não roubava, não matava, não fazia nada. Ele apenas tinha amizade com esses traficantes que perceberam que ele tinha facilidade e o livre acesso ao bairro São Marcos e começaram a pedir esses favores a ele", disse.

Kauan Victor Andrade dos Santos, de 15 anos, foi morto em abril deste ano, no bairro São Marcos Crédito: Reprodução

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, essa tática de monitorar os grupos rivais é comum entre traficantes. "Cada território monitora o outro território. Essa mesma tática eles fazem com a gente. Eles monitoram a polícia e nós temos que agir de uma forma que eles não consigam ver as nossas ações. É uma tática de guerra", contou.

MORTO 2H APÓS OUTRO ASSASSINATO NO BAIRRO

Os tiros que mataram Kauã foram ouvidos por pessoas que acompanhavam o trabalho da perícia no corpo do auxiliar administrativo Lucas Silva dos Santos, de 22 anos. Ele foi morto com vários tiros por volta das 18h.

PRISÕES ACONTECERAM EM JULHO

Mateus foi preso no dia 7 de julho no bairro São Marcos e Pablo no dia 8 , no mesmo bairro. Com Pablo foram apreendidas 488 buchas maconha e uma pistola calibre 380 utilizada no assassinato do adolescente.

Os dois foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe e Pablo também foi autuado por tráfico e posse ilegal de arma.

Segundo a polícia, Mateus confessou o crime e Pablo negou, mas foi contraditório no depoimento. Os dois são réus no processo que corre na 3ª Vara Criminal.