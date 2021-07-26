Homem é morto a tiros após sair de bar em Planalto Serrano, na Serra

Um homem de 53 anos foi assassinado a tiros por volta das 2h desta segunda-feira (26) no bairro Planalto Serrano, na Serra. De acordo com a polícia, Jailson Evangelista dos Santos foi atingido com sete disparos após sair de um bar.
Testemunhas contaram à Polícia Militar que ouviram os tiros cerca de 10 minutos após Jailson ter saído do estabelecimento. Ninguém soube informar a motivação ou quem foram os autores do crime. No entanto, testemunhas contaram que os suspeitos estavam de carro.
Após ter sido baleado, Jailson caiu em frente à praça do bairro, na Avenida Bela Vista. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico.
O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. "Nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", informou a Polícia Civil.