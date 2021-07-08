Vídeo: tiros e tensão no bairro Planalto Serrano, na Serra

Funcionários do CRAS de Planalto Serrano se trancaram dento Crédito: Reprodução/TV Gazeta

TV Gazeta, a polícia confirmou que foi chamada por moradores que estavam pedindo socorro porque os traficantes trocaram tiros no meio da rua. Um intenso tiroteio foi registrado no final da manhã desta quinta-feira (8) no bairro Planalto Serrano, na Serra , na parte do bairro conhecida como bloco A. Segundo apuração da reportagem da, a polícia confirmou que foi chamada por moradores que estavam pedindo socorro porque os traficantes trocaram tiros no meio da rua.

Alguns moradores também ligaram para a TV Gazeta relatando momentos de desespero, inclusive com pessoas se trancando dentro do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro.

Um vídeo, que a TV Gazeta teve acesso, mostra os momentos de desespero de pessoas que trabalham no CRAS. Veja abaixo.

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Por causa da violência no local, a prefeitura informou que o CRAS foi fechado para o público, mas que os funcionários seguem no local trabalhando internamente, com atendimento pelo telefone.

Polícia Militar informou que o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu uma denúncia anônima de disparos de arma de fogo no bairro Planalto Serrano, na Serra, no final da manhã desta quinta-feira (8) e equipes da corporação foram ao local.

"No entanto, ninguém passou qualquer informação sobre o fato que pudesse auxiliar os militares. O patrulhamento segue sendo feito no bairro e qualquer anormalidade que a comunidade verifique, uma viatura deve ser acionada pelo Ciodes (190)", orientou a PM, por volta das 14h.

Por meio de nota, a Polícia Civil esclareceu que não houve acionamento do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) ou flagrante encaminhado à Delegacia Regional da Serra relativo ao tiroteio.

A PC aproveitou o episódio para reforçar que "monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e realiza trabalho investigativo contra o tráfico de drogas em todo o Estado" e que o Disque-Denúncia (181) "é a melhor forma da população auxiliar a polícia". O sigilo é garantido.