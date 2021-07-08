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Mais de 27 kg

PM encontra droga em casa e quatro pessoas são detidas em Cachoeiro

A ação começou após uma denúncia de tráfico de drogas, quando três pessoas foram detidas, e terminou na casa de uma mulher, que também foi levada para a delegacia

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 12:17

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

08 jul 2021 às 12:17
A droga estava escondida na residência da tia de um dos envolvidos. Ela foi detida
Quatro pessoas são presas em Cachoeiro com mais de 27kg de maconha Crédito: Polícia Militar
Quatro pessoas, sendo duas mulheres, um homem e uma adolescente, foram levadas para a delegacia na noite desta quarta-feira (7), após serem flagradas com drogas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Durante a ação, a polícia encontrou mais de 27 kg de maconha.
Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia de que dois homens e duas mulheres estariam realizando tráfico de drogas no Beco Olímpio Antônio de Souza, no bairro Alto Amarelo, e que no local havia chegado uma grande quantidade de drogas.
Quando a polícia chegou, viu quatro pessoas, sendo que um dos homens estava com uma arma de fogo. Quando perceberam a presença da polícia, dois fugiram. Um deles arremessou uma embalagem com droga no chão e entrou em uma casa. Em seguida, ele foi preso. O outro fugiu entre as residências na vizinhança. As duas mulheres foram abordadas, uma delas era adolescente.

DROGA DENTRO DE CASA

Durante a busca do homem que fugiu, os policiais sentiram um forte odor de maconha em outra residência, onde foram encontrados os tabletes de maconha, totalizando 27,5 kg. Nesta casa, uma mulher se apresentou para a polícia como responsável pelo local.
Ela informou que o sobrinho, que mora no andar térreo do imóvel, tinha pedido para que o material ficasse guardado na casa dela. Questionada se havia mais droga, a mulher afirmou que tinha mais na cozinha. O sobrinho, que seria responsável pela droga, não foi localizado.
Ao final da ocorrência, a polícia levou para a delegacia, a dona da residência, junto com a mulher, o homem e a adolescente que estavam envolvidos no comércio das drogas. Até a manhã desta quinta-feira (8), o outro homem não foi localizado. Além da maconha, a polícia apreendeu, celular, balança e embalagens para droga.

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