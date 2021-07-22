Serra: Planalto Serrano vai contar com novo posto da Guarda Municipal

Agentes da Guarda Municipal vão reforçar segurança na região Crédito: Divulgação/Sedes-PMs

O bairro Planalto Serrano, na Serra, vai ganhar um posto da Guarda Municipal. O objetivo, segundo o prefeito Sérgio Vidigal , é reforçar as ações de combate à violência na região, especialmente o tráfico de drogas. O projeto, tocado pela secretaria de Obras, foi iniciado na última segunda-feira (19).

“Essa é uma das ações implementadas em Planalto Serrano para devolver a tranquilidade aos moradores do bairro. A população precisa ter a garantia do ir e vir no bairro. Estamos investindo em saúde, educação e qualificação, mas é importante mostrar a presença da prefeitura para garantir a segurança. Estamos reformando a praça e garantindo que ali tenha um posto da guarda”, afirmou Vidigal.

De acordo com o secretário de Defesa Social da Serra, Fabrício Dutra, o patrulhamento da Guarda Municipal na região já foi reforçado. “Continuamos intensificando o patrulhamento. Na praça do Bloco A temos uma viatura de apoio permanente”, disse.

Polícia Militar reforça o patrulhamento no bairro Planalto Serrano após tiroteios entre traficantes e ameaças a jornalistas que faziam matéria sobre a onda de violência na região Crédito: Fernando Madeira

INSEGURANÇA

De janeiro a junho deste ano, Planalto Serrano registrou cinco homicídios. Houve também registros de troca de tiros entre gangues, ameaças a moradores e até a equipes de reportagem.

No último dia 8 de julho, um intenso tiroteio entre traficantes foi registrado no Bloco A . Com medo, algumas pessoas se esconderam dentro do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro, que em seguida precisou ser fechado.