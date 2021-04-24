Bairro da Serra registra dois assassinatos em um período de duas horas

A polícia estava no bairro trabalhando na perícia do caso de Lucas quando ouviu os tiros que mataram Kauã, cerca de 500 metros separam os locais dos dois crimes. A morte de Kauã causou revolta em moradores e áudios com ameaças de retaliação circularam pelo Whatsapp.

Kauã morreu em frente à Igreja Católica, na praça do bairro. A moto e a bolsa em que carregada os lanches ficaram ao lado. Segundo a família, o jovem estudava e trabalhava em dois empregos. Lucas era auxiliar administrativo, mas tinha passagem na polícia por tráfico de drogas em setembro de 2018.