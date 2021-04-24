Bairro da Serra registra dois assassinatos em um período de duas horas

Em um intervalo de duas horas, dois jovens foram mortos a tiros no bairro São Marcos, na região da Serra Sede, na Serra, na noite desta sexta-feira (23). Lucas Silva dos Santos, de 22 anos, foi assassinado por volta das 18h e o motoboy Kauã Andrade Santos, de 15, por volta das 20h.
A polícia estava no bairro trabalhando na perícia do caso de Lucas quando ouviu os tiros que mataram Kauã, cerca de 500 metros separam os locais dos dois crimes. A morte de Kauã causou revolta em moradores e áudios com ameaças de retaliação circularam pelo Whatsapp.
Kauã morreu em frente à Igreja Católica, na praça do bairro. A moto e a bolsa em que carregada os lanches ficaram ao lado. Segundo a família, o jovem estudava e trabalhava em dois empregos. Lucas era auxiliar administrativo, mas tinha passagem na polícia por tráfico de drogas em setembro de 2018.
Segundo a Polícia Civil, ninguém foi preso. O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. A Polícia Militar informou que realiza patrulhamento ostensivo da área, e que a comunidade pode colaborar com o trabalho da polícia passando informações através do telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.