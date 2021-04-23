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Violência

Homem morre após ser baleado durante o dia em praça na Serra

Crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (23), no bairro Serra Dourada II, e a vítima morreu no local. A Polícia Civil informou que  investiga o caso

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 17:48

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 abr 2021 às 17:48
À esquerda, aglomeração formada logo após o crime; à direita, quando policiais militares já isolavam a área da praça de Serra Dourada II
À esquerda, aglomeração formada logo após o crime; à direita, quando policiais militares já isolavam a área da praça de Serra Dourada II Crédito: Leitor de A Gazeta
Em plena luz do dia, um homem foi assassinado a tiros na praça do bairro Serra Dourada II, no município da Serra. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (23) e a vítima morreu ainda no local. Imagens enviadas para a reportagem de A Gazeta mostram o corpo caído de bruços na rua, e a área sendo isolada por policiais.
Polícia Militar comunicou que recebeu a informação um indivíduo teria sido baleado chegou por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Quando os militares chegaram ao local do crime, a vítima já não apresentava mais sinais vitais. Por isso, a perícia da Polícia Civil também foi acionada.
Através de nota, a PC informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Como a equipe ainda está realizando diligências, não temos mais informações", explicou. Assim que houver mais detalhes, esse texto será atualizado.

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