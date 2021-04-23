Homem morre após ser baleado durante o dia em praça na Serra

Em plena luz do dia, um homem foi assassinado a tiros na praça do bairro Serra Dourada II, no município da Serra. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (23) e a vítima morreu ainda no local. Imagens enviadas para a reportagem de A Gazeta mostram o corpo caído de bruços na rua, e a área sendo isolada por policiais.
A Polícia Militar comunicou que recebeu a informação um indivíduo teria sido baleado chegou por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Quando os militares chegaram ao local do crime, a vítima já não apresentava mais sinais vitais. Por isso, a perícia da Polícia Civil também foi acionada.
Através de nota, a PC informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Como a equipe ainda está realizando diligências, não temos mais informações", explicou. Assim que houver mais detalhes, esse texto será atualizado.