Assaltantes roubam carro e até marmita de pedreiro em Vila Velha

Do G1/ES

Pedreiro foi assaltado em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Nem mesmo a marmita de um pedreiro escapou das mãos de assaltantes durante um roubo na manhã desta sexta-feira (23) no bairro Jardim Asteca, em Vila Velha , na Grande Vitória . Os criminosos levaram o carro da vítima e mais de R$ 6 mil em ferramentas e máquinas.

O pedreiro foi rendido por volta das 6h quando chegava na obra onde trabalha há cinco meses. Além do susto, o prejuízo foi grande já que o carro roubado – Volkswagen Saveiro branco – era novo e a vítima ainda está pagando as prestações.

Carro de pedreiro foi levado por assaltantes em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

No veículo estavam as ferramentas e equipamentos que ele usa para trabalhar e também a bolsa com a marmita do almoço.

"Tranquei a porta do carro, quando virei para entrar na obra, os dois suspeitos me abordaram apontando uma arma. Não reagi e entreguei as chaves. Pedi para pegar a bolsa que tinha a comida para o almoço e eles disseram 'a bolsa fica'", lembrou a vítima, que não quis se identificar.

O pedreiro chamou a polícia após o roubo, mas até a tarde desta sexta, nem o carro ou as máquinas roubadas foram localizados.