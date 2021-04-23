Assaltantes roubam carro e até marmita de pedreiro em Vila Velha

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Do G1/ES
Nem mesmo a marmita de um pedreiro escapou das mãos de assaltantes durante um roubo na manhã desta sexta-feira (23) no bairro Jardim Asteca, em Vila Velha, na Grande Vitória. Os criminosos levaram o carro da vítima e mais de R$ 6 mil em ferramentas e máquinas.
O pedreiro foi rendido por volta das 6h quando chegava na obra onde trabalha há cinco meses. Além do susto, o prejuízo foi grande já que o carro roubado – Volkswagen Saveiro branco – era novo e a vítima ainda está pagando as prestações.
No veículo estavam as ferramentas e equipamentos que ele usa para trabalhar e também a bolsa com a marmita do almoço.
"Tranquei a porta do carro, quando virei para entrar na obra, os dois suspeitos me abordaram apontando uma arma. Não reagi e entreguei as chaves. Pedi para pegar a bolsa que tinha a comida para o almoço e eles disseram 'a bolsa fica'", lembrou a vítima, que não quis se identificar.
O pedreiro chamou a polícia após o roubo, mas até a tarde desta sexta, nem o carro ou as máquinas roubadas foram localizados.
A Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso.