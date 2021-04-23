Uma mulher foi baleada no bairro Chácara Parreiral, no município da Serra, na manhã desta sexta-feira (23). De acordo com informações da Polícia Militar, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas e a vítima foi socorrida pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Também segundo a PM, quando policiais militares chegaram ao local dos disparos, uma testemunha informou que indivíduos que estavam em um veículo chegaram ao local, entraram na casa e atiraram.
Mulher é baleada dentro de casa em Chácara Parreiral, na Serra
Acionada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento nenhum suspeito foi detido. A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.