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Noite violenta

Homem é executado com mais de 20 tiros de pistola na Serra

O crime ocorreu no bairro Novo Horizonte nesta quinta-feira (1°). No local do crime, policiais encontraram diversas cápsulas de munição calibre .380. Polícia Civil investigará o caso

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2021 às 09:24
Serra
Pelo menos 20 cápsulas de munição calibre .380 foram encontradas próximo ao corpo do homem executado Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi assassinado a tiros no bairro Novo Horizonte, na Serra, na noite desta quinta-feira (1º). A suspeita é de que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. A vítima ainda não foi identificada pelas autoridades policiais. O assassinato aconteceu na Rua Uirapuru por volta das 20h. Testemunhas contaram que o homem estava no local quando homens armados, que estavam em um carro branco, chegaram atirando. Cerca de 20 disparos foram ouvidos pelos moradores.

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A vítima chegou a correr na tentativa de fugir dos criminosos. No entanto, caiu em frente à garagem de uma casa. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando a equipe chegou ao local, o homem já estava morto.
Os assassinos conseguiram fugir em direção ao bairro Cidade Continental, também na Serra. Segundo a polícia, as cápsulas deflagradas são de uma pistola calibre 380. Moradores de Novo Horizonte contaram que o homem morto não era conhecido no bairro. O corpo dele foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O crime será investigado pela Polícia Civil.
Serra
A área onde ocorreu o crime foi isolada pela polícia no bairro Novo Horizonte, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

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Polícia Civil Serra Bairro Novo Horizonte
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