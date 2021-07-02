Homem é executado com mais de 20 tiros de pistola na Serra

Um homem foi assassinado a tiros no bairro Novo Horizonte, na Serra, na noite desta quinta-feira (1º). A suspeita é de que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. A vítima ainda não foi identificada pelas autoridades policiais. O assassinato aconteceu na Rua Uirapuru por volta das 20h. Testemunhas contaram que o homem estava no local quando homens armados, que estavam em um carro branco, chegaram atirando. Cerca de 20 disparos foram ouvidos pelos moradores.
A vítima chegou a correr na tentativa de fugir dos criminosos. No entanto, caiu em frente à garagem de uma casa. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas quando a equipe chegou ao local, o homem já estava morto.
Os assassinos conseguiram fugir em direção ao bairro Cidade Continental, também na Serra. Segundo a polícia, as cápsulas deflagradas são de uma pistola calibre 380. Moradores de Novo Horizonte contaram que o homem morto não era conhecido no bairro. O corpo dele foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O crime será investigado pela Polícia Civil.
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta