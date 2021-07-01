Criminoso matou catador na Serra por dívida de R$ 20

Antônio Vitor de Freitas Carvalho, de 22 anos, vulgo Chuck Crédito: Divulgação | Polícia Civil

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A vítima, identificada como André Luiz de Melo Tomaz, de 31 anos, foi executada na madrugada do dia 27 de abril deste ano, por volta das 2h30, em frente à pracinha do bairro Cidade Continental. Durante as investigações, ficou claro que André não tinha envolvimento com o tráfico, sendo, no entanto, usuário de drogas. No dia do crime, ele retornava do trabalho no bairro Novo Horizonte em direção à casa dele, no bairro Loteamento de Lagoa de Carapebus, onde morava com a esposa e cinco filhos, um deles recém-nascido.



De acordo com o delegado à frente das investigações, Daniel Fortes, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, o catador era um homem trabalhador. "O dinheiro da venda dos reciclados era o que ele usava para sustentar a família dele. Inclusive essa parte é a que mais choca. Apesar de ter vício na droga, André sustentava a família. Ele estava passando pelo bairro Cidade Continental quando foi abordado por um traficante da área. Segundo uma testemunha, este traficante cobrou dele um valor pequeno de venda de droga e o liberou. Apesar disso, na hora que André sai, o traficante vai atrás dele e, com frieza, aponta a arma e efetua um disparo na cabeça. Quando ele cai, efetua mais dois disparos na região do tronco da vítima", relatou.

"Em interrogatório, o traficante realmente confirma que foi o autor da execução, mas não fala que foi em relação à dívida de drogas. Ele alega que matou porque a vítima estava revelando para traficantes do bairro Loteamento Lagoa de Carapebus o local da residência dele e que, por isso, estava sendo ameaçado. Mas a testemunha negou e apontou a dívida de aproximadamente R$ 20 como a causa real. A vida não vale mais nada" Daniel Fortes - Delegado de Polícia

A PRISÃO

No dia 28 de maio, a prisão temporária de Antônio Vitor já havia sido decretada. "Então recebemos informações do local onde ele estava, que era em uma praça do bairro onde ocorreu o crime e fizemos a prisão dele, que não resistiu e foi levado à delegacia. Não encontramos droga nem nada com ele. Ele já teve passagens anteriores ainda na adolescência, também por tráfico", disse a autoridade policial.

As investigações apontam que o acusado agiu sozinho, ou seja, não houve ordens de terceiros para o homicídio. Com a prisão do réu, foram encerradas as investigações, já tendo sido oferecida denúncia pelo Ministério Público.

SOBRE O CRIME