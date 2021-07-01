Corpo é encontrado queimado e envolvido em pneus na Serra

Corpo queimado foi encontrado no bairro Chapada Grande, na Serra Crédito: Kaique Dias / TV Gazeta

Um corpo foi encontrado incendiado e dentro de pneus no município da Serra nesta quinta-feira (1º). Policiais localizaram o cadáver no bairro Chapada Grande no início da manhã.

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, uma pessoa passou pelo local, viu o corpo e acionou a Polícia Militar. Após a queima, a vítima ficou enrolada no arame que sobrou dos pneus. A princípio, não foi possível identificar se era homem ou mulher.

No entanto, peritos da Polícia Civil que chegaram ao local ainda durante a manhã disseram para a reportagem da TV Gazeta que o corpo é de um homem, que estava com uma camisa de listras brancas e azuis. Eles também contaram que não é possível dizer se o homem foi morto antes de ter o corpo carbonizado ou se morreu por esta situação.

O QUE DIZ A PM

Por nota, a Polícia Militar informou que agentes foram acionados para verificar a situação de que um corpo havia sido encontrado queimado, envolvido em pneus, no bairro Chapada Grande no início da manhã. Chegando ao local, os agentes confirmaram o fato.

“Não há informações sobre autoria e motivação, a perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação”, concluiu, em nota.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e não tem mais detalhes.

Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta