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Chapada Grande

Corpo é encontrado queimado e envolvido em pneus na Serra

Segundo peritos, ainda não é possível dizer se o homem foi morto antes de ter o corpo carbonizado ou se morreu por esta situação

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 10:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2021 às 10:23
Corpo queimado foi encontrado no bairro Chapada Grande, na Serra
Corpo queimado foi encontrado no bairro Chapada Grande, na Serra Crédito: Kaique Dias / TV Gazeta
Um corpo foi encontrado incendiado e dentro de pneus no município da Serra nesta quinta-feira (1º). Policiais localizaram o cadáver no bairro Chapada Grande no início da manhã.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, uma pessoa passou pelo local, viu o corpo e acionou a Polícia Militar. Após a queima, a vítima ficou enrolada no arame que sobrou dos pneus. A princípio, não foi possível identificar se era homem ou mulher.
No entanto, peritos da Polícia Civil que chegaram ao local ainda durante a manhã disseram para a reportagem da TV Gazeta que o corpo é de um homem, que estava com uma camisa de listras brancas e azuis. Eles também contaram que não é possível dizer se o homem foi morto antes de ter o corpo carbonizado ou se morreu por esta situação.

O QUE DIZ A PM

Por nota, a Polícia Militar informou que agentes foram acionados para verificar a situação de que um corpo havia sido encontrado queimado, envolvido em pneus, no bairro Chapada Grande no início da manhã. Chegando ao local, os agentes confirmaram o fato.
“Não há informações sobre autoria e motivação, a perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação”, concluiu, em nota.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e não tem mais detalhes. 
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

Atualização

01/07/2021 - 12:15
Após a publicação, a matéria foi atualizada com informações da equipe da TV Gazeta, que esteve no local do crime. Segundo peritos, o corpo é de um homem. Inicialmente, não se sabia se o corpo era de um homem ou de uma mulher. 

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