Homem é preso após mostrar pornografia para criança de 10 anos na Serra

Polícia Militar foi chamada para deter o homem que mostrou pornografia para criança Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 44 anos foi preso, na noite desta quarta-feira (30), depois de mostrar pornografia para uma criança de 10 anos. O caso aconteceu em um bar, no bairro Porto Canoa, na Serra

De acordo com apuração da TV Gazeta, a menina estava no bar acompanhada dos pais, que são proprietários do estabelecimento. A mãe da menina contou que por volta das 19 horas, o homem chamou a criança para ir até a mesa dele e mostrou para ela imagens pornográfica que ele tinha no celular.

Ao ver as imagens, a criança saiu correndo e contou aos pais o que havia acabado de acontecer. A mãe da menina passou, então, a discutir com o homem e ganhou apoio das pessoas que estavam no bar, que também começaram a se exaltar contra ele.

FAMÍLIA FOI AMEAÇADA

O homem chegou a ameaçar a mãe da menina, e disse que mataria toda a família da criança. Nesse momento, as pessoas que estavam no bar passaram a agredir o homem, que correu para o meio da rua, mas foi contido por populares até a chegada da polícia.

Os militares tiveram dificuldade para conter o homem, que chegou a tentar agredir os policiais para escapar da prisão. Os militares chegaram a usar um spray de pimenta durante a ação. Ele foi levado para a Delegacia Especializa do Plantão da Mulher e depois encaminhado para um presídio.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e ameça. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).