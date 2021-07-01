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Porto Canoa

Homem é preso após mostrar pornografia para criança de 10 anos na Serra

Menina estava no bar acompanhada dos pais, que são proprietários do estabelecimento. Homem foi contido e agredido por populares até a chegada da polícia

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 08:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2021 às 08:25
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar foi chamada para deter o homem que mostrou pornografia para criança Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 44 anos foi preso, na noite desta quarta-feira (30), depois de mostrar pornografia para uma criança de 10 anos. O caso aconteceu em um bar, no bairro Porto Canoa, na Serra.
De acordo com apuração da TV Gazeta, a menina estava no bar acompanhada dos pais, que são proprietários do estabelecimento. A mãe da menina contou que por volta das 19 horas, o homem chamou a criança para ir até a mesa dele e mostrou para ela imagens pornográfica que ele tinha no celular. 
Ao ver as imagens, a criança saiu correndo e contou aos pais o que havia acabado de acontecer. A mãe da menina passou, então, a discutir com o homem e ganhou apoio das pessoas que estavam no bar, que também começaram a se exaltar contra ele. 

FAMÍLIA FOI AMEAÇADA

O homem chegou a ameaçar a mãe da menina, e disse que mataria toda a família da criança. Nesse momento, as pessoas que estavam no bar passaram a agredir o homem, que correu para o meio da rua, mas foi contido por populares até a chegada da polícia.
Os militares tiveram dificuldade para conter o homem, que chegou a tentar agredir os policiais para escapar da prisão. Os militares chegaram a usar um spray de pimenta durante a ação. Ele foi levado para a Delegacia Especializa do Plantão da Mulher e depois encaminhado para um presídio.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e ameça. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Com informações da TV Gazeta.

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