Homens roubam duas fazendas no mesmo dia em Linhares

Dois indivíduos, ainda não identificados, roubaram duas fazendas durante a tarde desta terça-feira (29), no interior de Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos chegaram a ser visualizados pelos policiais em uma terceira propriedade, mas conseguiram fugir. A Polícia Civil afirmou que investiga o caso.
Em relato aos policiais militares, uma mulher contou que estava dentro da residência de uma das propriedades quando dois indivíduos chegaram e pediram água. Segundo a vítima, ao retornar com a água, os homens, em posse de arma de fogo, anunciaram o assalto. Ela ainda afirmou que, ao tentar reagir, foi agredida.
O marido dela, que trabalhava próximo da casa, estranhou o que estava acontecendo e foi ajudar a esposa. Neste momento, segundo o homem, os indivíduos teriam realizado disparos, mas ele não foi atingido. Os suspeitos fugiram do local levando alguns pertences do casal.
SEGUNDO ROUBO
Segundo informações da Polícia Militar, ao ir atender a ocorrência deste primeiro roubo, os militares foram informados que os dois indivíduos teriam cometido outro roubo em uma fazenda próxima. Nesta, os trabalhadores relataram que estavam na plantação quando foram abordados e que os suspeitos levaram dois aparelhos celulares.
Em buscas pelo local, os militares chegaram a visualizar os criminosos em uma fazenda de coco na região, mas eles conseguiram fugir, não sendo mais localizados.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares, que realizou diligências assim que teve ciência do fato. "Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido e, para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", afirma o texto.