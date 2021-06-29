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Dentro de mala

Motorista de aplicativo de Vitória é preso ao transportar drogas em Linhares

O material estava dentro de um Renault Captur. O homem e uma mulher que o acompanhava foram conduzidos à 16ª Delegacia Regional do município
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jun 2021 às 11:51

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 11:51

Motorista de aplicativo de Vitória é preso ao transportar drogas para Linhares
Motorista de aplicativo de Vitória é preso ao transportar drogas para Linhares Crédito: Polícia Militar
Um motorista de aplicativo do bairro Bonfim, em Vitória, foi preso com drogas no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (28). O material estava em uma mala dentro de um Renault Captur. O homem de 27 anos e uma mulher de 36 anos que o acompanhava foram conduzidos à 16ª Delegacia Regional do município.
Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento no Centro do município, os dois estavam em atitude suspeita e aparentaram nervosismo com a presença dos policiais. Dentro do veículo em que os suspeitos estavam, um Renault Captur, foi encontrada uma mala com oito tabletes de material análogo à maconha. O produto pesado totalizou 5,8 quilos.
Ainda segundo a polícia, o motorista de aplicativo já foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ao ser questionado sobre o destino da droga, ele disse que é do bairro Bonfim, em Vitória, e não sabia informar o endereço da pessoa que receberia o material.
Um dos policiais que participou da abordagem explicou que a corrida para o transporte de drogas foi contratada de forma particular e não pelo aplicativo.
O homem, a mulher e a droga apreendida foram conduzidos para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.
Por meio de nota, a Polícia Civil, informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Linhares. Segundo a PC, o homem e a mulher foram conduzidos pela Polícia Militar à Delegacia Regional de Linhares, autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares.

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