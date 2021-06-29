Motorista de aplicativo de Vitória é preso ao transportar drogas em Linhares

Um motorista de aplicativo do bairro Bonfim, em Vitória, foi preso com drogas no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (28). O material estava em uma mala dentro de um Renault Captur. O homem de 27 anos e uma mulher de 36 anos que o acompanhava foram conduzidos à 16ª Delegacia Regional do município.
Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento no Centro do município, os dois estavam em atitude suspeita e aparentaram nervosismo com a presença dos policiais. Dentro do veículo em que os suspeitos estavam, um Renault Captur, foi encontrada uma mala com oito tabletes de material análogo à maconha. O produto pesado totalizou 5,8 quilos.
Ainda segundo a polícia, o motorista de aplicativo já foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Ao ser questionado sobre o destino da droga, ele disse que é do bairro Bonfim, em Vitória, e não sabia informar o endereço da pessoa que receberia o material.
Um dos policiais que participou da abordagem explicou que a corrida para o transporte de drogas foi contratada de forma particular e não pelo aplicativo.
O homem, a mulher e a droga apreendida foram conduzidos para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.
Por meio de nota, a Polícia Civil, informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Linhares. Segundo a PC, o homem e a mulher foram conduzidos pela Polícia Militar à Delegacia Regional de Linhares, autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados à Penitenciária Regional de Linhares.