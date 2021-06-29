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Covid-19

Sem doses, Linhares suspende vacinação para pessoas acima de 40 anos

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todo o estoque já foi utilizado no mutirão de sábado (26). Vacinação será retomada quando novas remessas chegarem

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 07:48

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jun 2021 às 07:48
Linhares suspende vacinação do público geral acima de 40 anos
Linhares suspende vacinação do público geral acima de 40 anos Crédito: Prefeitura de Linhares
Sem doses, Linhares suspende vacinação para pessoas acima de 40 anos
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspendeu a aplicação da primeira dose das vacinas contra a Covid-19 no público geral acima dos 40 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todo o estoque já foi utilizado no mutirão de sábado (26). A vacinação será retomada quando novas remessas chegarem.
Enquanto a vacinação segue suspensa para o público geral, a aplicação da segunda dose continua. Nesta semana, podem completar a imunização as pessoas que receberam a Coronavac ou que tomaram a primeira dose da AstraZeneca no intervalo de 70 dias.

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Para os grupos que necessitam da segunda dose da Coronavac e AstraZeneca, a vacinação segue normal, em todas as unidades de saúde da sede e do interior, das 8h às 16h. O cidadão deve portar o cartão do SUS ou CPF. Segundo a Secretaria de Saúde, não é preciso chegar cedo ao local de vacinação, evitando assim aglomerações.
De acordo com a Prefeitura de Linhares, a vacinação no município segue o Plano Nacional de Imunização e respeita a ordem estabelecida pelo Ministério da Saúde. Quando novas remessas de vacinas chegarem, a vacinação do público geral será retomada.

ANDAMENTO DA VACINAÇÃO EM LINHARES

Até o momento, segundo dados da Prefeitura de Linhares, o município já vacinou 78.912 pessoas, sendo 59.810 com a primeira dose e outras 19.102 pessoas com a segunda dose.

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