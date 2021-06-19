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Mutirão neste sábado (19)

Covid: Linhares aplica 2ª dose da Coronavac e vacina pessoas acima de 47 anos

O mutirão vai das 8h às 15h. O objetivo é aplicar a 2ª dose da Coronavac em idosos acima de 64 anos e vacinar a população sem comorbidades acima dos 47 anos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 jun 2021 às 08:01

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 08:01

Vacinação idosos profissionais de saúde Linhares
Vacinação em Linhares Crédito: Felipe Tozatto
Covid - Linhares aplica segunda dose da Coronavac e vacina pessoas acima de 47 anos
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, faz neste sábado (19) um mutirão de vacinação contra a Covid-19, das 8h às 15h, no Ginásio Poliesportivo Idemar Unêda, no bairro Shell. O objetivo é aplicar a segunda dose da Coronavac em idosos acima de 64 anos e a primeira dose na população sem comorbidades acima dos 47 anos.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não é necessário chegar cedo ao local de vacinação. Tanto os idosos como os moradores com idade acima de 47 anos devem levar o cartão do SUS, a carteira de vacinação e o CPF, para conseguirem receber o imunizante.
Com as doses da Coronavac, o município retoma a aplicação da segunda dose nos idosos acima de 64 anos. Já a população em geral, sem comorbidades, receberá as doses da Pfizer e, havendo necessidade, também serão utilizados o imunizante da AstraZeneca.
O secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, destacou que a segunda dose visa a garantir a eficiência da imunização.
“A partir da aplicação da segunda dose, as pessoas do grupo de risco terão maior possibilidade de evitar o contágio e o agravamento da Covid-19. Por isso é muito importante o controle dos dados de cada pessoa vacinada. O acompanhamento é diário para assegurar a vacinação dos grupos prioritários e seguir ampliando a imunização para outros grupos”, disse.
De acordo com a Prefeitura de Linhares, a Guarda Civil Municipal e servidores da Secretaria Municipal de Saúde estarão no ginásio, auxiliando e orientando os cidadãos que forem receber a vacina.

CORONAVÍRUS E VACINAÇÃO EM LINHARES

Segundo dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Linhares possui 24.930 casos confirmados da doença, 24.242 casos curados e 371 vidas perdidas. O Painel de Vacinação do Governo do ES mostra que já foram aplicadas 63.725 doses de vacinas, sendo 48.115 na primeira dose e 15. 610 na segunda dose.

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