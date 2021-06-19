Covid: Linhares aplica 2ª dose da Coronavac e vacina pessoas acima de 47 anos

Vacinação em Linhares Crédito: Felipe Tozatto

Your browser does not support the audio element. Covid - Linhares aplica segunda dose da Coronavac e vacina pessoas acima de 47 anos

O município de Linhares , no Norte do Espírito Santo , faz neste sábado (19) um mutirão de vacinação contra a Covid-19 , das 8h às 15h, no Ginásio Poliesportivo Idemar Unêda, no bairro Shell. O objetivo é aplicar a segunda dose da Coronavac em idosos acima de 64 anos e a primeira dose na população sem comorbidades acima dos 47 anos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não é necessário chegar cedo ao local de vacinação. Tanto os idosos como os moradores com idade acima de 47 anos devem levar o cartão do SUS, a carteira de vacinação e o CPF, para conseguirem receber o imunizante.

Com as doses da Coronavac, o município retoma a aplicação da segunda dose nos idosos acima de 64 anos. Já a população em geral, sem comorbidades, receberá as doses da Pfizer e, havendo necessidade, também serão utilizados o imunizante da AstraZeneca.

O secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, destacou que a segunda dose visa a garantir a eficiência da imunização.

“A partir da aplicação da segunda dose, as pessoas do grupo de risco terão maior possibilidade de evitar o contágio e o agravamento da Covid-19. Por isso é muito importante o controle dos dados de cada pessoa vacinada. O acompanhamento é diário para assegurar a vacinação dos grupos prioritários e seguir ampliando a imunização para outros grupos”, disse.

De acordo com a Prefeitura de Linhares , a Guarda Civil Municipal e servidores da Secretaria Municipal de Saúde estarão no ginásio, auxiliando e orientando os cidadãos que forem receber a vacina.

CORONAVÍRUS E VACINAÇÃO EM LINHARES