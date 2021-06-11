Obras da nova pista do Aeroporto de Linhares são concluídas

Obras na pista do Aeroporto de Linhares foram concluídas Crédito: Divulgação/Governo do ES

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As obras da nova pista do Aeroporto de Linhares , no Norte do Espírito Santo, foram concluídas, segundo informação divulgada nesta quinta-feira (10) pelo governo do Estado. O investimento foi de cerca de R$ 65 milhões, sendo R$ 45 milhões - 70% do valor - vindos dos cofres estaduais e outros R$ 18 milhões de recursos federais. Até o fim do ano deve ser lançado o edital para a reforma e ampliação do terminal de passageiros, que deve custar R$ 3 milhões.



O governo do Estado informou que os documentos necessários para autorização da inauguração da pista, além da permissão de pousos e decolagens, já foram enviados à Agência Nacional de Aviação Civil ( Anac ). No total, a pista tem 1.860 metros de extensão e permitirá receber voos comerciais de aeronaves de modelos até o Boeing 757/200. A administração da unidade é de responsabilidade da Prefeitura de Linhares.

A construção da nova pista de pousos e decolagens teve a ordem de serviço assinada em julho de 2018 e as obras iniciadas em agosto do mesmo ano. Segundo informações do governo estadual, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) foi responsável pela elaboração do projeto e o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) pela execução do empreendimento.



TERMINAL DE PASSAGEIROS RECEBERÁ REFORMA

O próximo passo é licitar e executar a ampliação e reforma do terminal de passageiros do Aeroporto de Linhares. O projeto, de acordo com o governo do Estado, está finalizado e o edital para contratação das obras deve ser publicado ainda este ano, com investimento estimado em R$ 3 milhões.

A solução é paliativa, para equipar o local com os requisitos mínimos para a operação enquanto a obra do novo terminal não fica pronta.

A intervenção definitiva será um novo terminal de passageiros construído em um local diferente no aeroporto. Em março deste ano, o executivo estadual divulgou que garantiu a verba para iniciar as obras no local. O espaço terá 2,5 mil m², com capacidade para receber até 7 mil passageiros por dia. O tamanho é pouco maior do que o antigo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória.

O projeto também prevê a construção de novas vias de acesso ao aeroporto e estacionamento de veículos, seção contra incêndio, casas de força, Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo - EPTA, auxílios à navegação aérea e instalação de cerca operacional e patrimonial.

AVIAÇÃO REGIONAL

A verba prevista pelo governo federal para Linhares está no Plano de Expansão da Aviação Nacional, que prevê que até o final deste ano os investimentos na infraestrutura aeroportuária do país alcancem algo em torno de R$ 1 bilhão. O número é computado desde 2019 e considerada recursos destinados à aquisição de equipamentos de navegação aérea, reforma e construção de novos aeroportos.

“Os recursos direcionados para a aviação regional, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) e da Infraero, contemplam 112 municípios. Objetivo é aumentar a conectividade e possibilitar a ampliação da oferta de voos em todas as 27 unidades da federação”, salientou o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.

A meta do governo é que, até 2025, 200 cidades brasileiras ofereçam voos regulares. O MInfra destacou que, em 2019, eram 128 aeroportos brasileiros operando de forma regular, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A oferta de voos vem caindo desde o ano passado, em função da pandemia.