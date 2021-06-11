Obras da nova pista do Aeroporto de Linhares são concluídas
As obras da nova pista do Aeroporto de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foram concluídas, segundo informação divulgada nesta quinta-feira (10) pelo governo do Estado. O investimento foi de cerca de R$ 65 milhões, sendo R$ 45 milhões - 70% do valor - vindos dos cofres estaduais e outros R$ 18 milhões de recursos federais. Até o fim do ano deve ser lançado o edital para a reforma e ampliação do terminal de passageiros, que deve custar R$ 3 milhões.
O governo do Estado informou que os documentos necessários para autorização da inauguração da pista, além da permissão de pousos e decolagens, já foram enviados à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). No total, a pista tem 1.860 metros de extensão e permitirá receber voos comerciais de aeronaves de modelos até o Boeing 757/200. A administração da unidade é de responsabilidade da Prefeitura de Linhares.
A construção da nova pista de pousos e decolagens teve a ordem de serviço assinada em julho de 2018 e as obras iniciadas em agosto do mesmo ano. Segundo informações do governo estadual, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) foi responsável pela elaboração do projeto e o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) pela execução do empreendimento.
TERMINAL DE PASSAGEIROS RECEBERÁ REFORMA
O próximo passo é licitar e executar a ampliação e reforma do terminal de passageiros do Aeroporto de Linhares. O projeto, de acordo com o governo do Estado, está finalizado e o edital para contratação das obras deve ser publicado ainda este ano, com investimento estimado em R$ 3 milhões.
A solução é paliativa, para equipar o local com os requisitos mínimos para a operação enquanto a obra do novo terminal não fica pronta.
A intervenção definitiva será um novo terminal de passageiros construído em um local diferente no aeroporto. Em março deste ano, o executivo estadual divulgou que garantiu a verba para iniciar as obras no local. O espaço terá 2,5 mil m², com capacidade para receber até 7 mil passageiros por dia. O tamanho é pouco maior do que o antigo terminal de passageiros do Aeroporto de Vitória.
O projeto também prevê a construção de novas vias de acesso ao aeroporto e estacionamento de veículos, seção contra incêndio, casas de força, Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo - EPTA, auxílios à navegação aérea e instalação de cerca operacional e patrimonial.
AVIAÇÃO REGIONAL
A verba prevista pelo governo federal para Linhares está no Plano de Expansão da Aviação Nacional, que prevê que até o final deste ano os investimentos na infraestrutura aeroportuária do país alcancem algo em torno de R$ 1 bilhão. O número é computado desde 2019 e considerada recursos destinados à aquisição de equipamentos de navegação aérea, reforma e construção de novos aeroportos.
“Os recursos direcionados para a aviação regional, por meio da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) e da Infraero, contemplam 112 municípios. Objetivo é aumentar a conectividade e possibilitar a ampliação da oferta de voos em todas as 27 unidades da federação”, salientou o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.
A meta do governo é que, até 2025, 200 cidades brasileiras ofereçam voos regulares. O MInfra destacou que, em 2019, eram 128 aeroportos brasileiros operando de forma regular, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A oferta de voos vem caindo desde o ano passado, em função da pandemia.
Atualmente, apenas 96 localidades estão sendo atendidas, por conta das restrições e da queda de demanda. “Com a diminuição do fluxo de passageiros, o MInfra tem buscado acelerar obras de reforma e ampliação em diferentes aeroportos”, diz o governo.