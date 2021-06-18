Escola de Linhares suspende aulas presenciais após casos de Covid-19
O município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, suspendeu as aulas do período matutino na EMEF Elza Roni Scarpati, no bairro Lagoa do Meio, após três professores testarem positivo para a Covid-19. A medida começa a valer nesta sexta-feira (18) e dura por 14 dias. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, não há casos confirmados entre os estudantes.
A decisão pela suspensão das aulas ocorreu devido à determinação da Vigilância Sanitária de Linhares, em alinhamento com a Nota Técnica Covid-19 nº 82, do governo do Estado.
No turno matutino, estudam os alunos matriculados no Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano. De acordo com a Secretaria de Educação, os pais e responsáveis dos estudantes também foram comunicados pela gestão da escola.
SEM AULAS POR 14 DIAS
As aulas foram suspensas pelo período de 14 dias e voltarão ao modo presencial no dia 2 de julho. Enquanto isto, as atividades serão realizadas de forma remota.
A orientação da prefeitura é que os pais e responsáveis acompanhem possíveis sinais da Covid-19 nos filhos e busquem a Unidade Básica de Saúde de referência do bairro em casos de suspeita da doença.
30 CASOS DESDE MAIO
A Secretaria de Saúde de Linhares informou que, desde o dia 17 de maio, quando as aulas retornaram, até a última quinta-feira (17), 30 casos da Covid-19 foram confirmados entre os profissionais da educação e sete entre estudantes da rede municipal de ensino.
Segundo a prefeitura, todas as escolas têm cumprido rigorosamente os protocolos sanitários exigidos pelas autoridades de saúde.
Arquivos & Anexos
Nota técnica Covid-19 nº 82/2020
Procedimentos Surtos Rede Pública e Privada de Ensino - Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
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