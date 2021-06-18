EMEF Elza Roni Scarpati em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares

Your browser does not support the audio element. Escola de Linhares suspende aulas presenciais após casos de Covid-19

O município de Linhares , no Norte do Espírito Santo , suspendeu as aulas do período matutino na EMEF Elza Roni Scarpati, no bairro Lagoa do Meio, após três professores testarem positivo para a Covid-19 . A medida começa a valer nesta sexta-feira (18) e dura por 14 dias. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, não há casos confirmados entre os estudantes.

A decisão pela suspensão das aulas ocorreu devido à determinação da Vigilância Sanitária de Linhares, em alinhamento com a Nota Técnica Covid-19 nº 82, do governo do Estado.

No turno matutino, estudam os alunos matriculados no Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano. De acordo com a Secretaria de Educação, os pais e responsáveis dos estudantes também foram comunicados pela gestão da escola.

SEM AULAS POR 14 DIAS

As aulas foram suspensas pelo período de 14 dias e voltarão ao modo presencial no dia 2 de julho. Enquanto isto, as atividades serão realizadas de forma remota.

A orientação da prefeitura é que os pais e responsáveis acompanhem possíveis sinais da Covid-19 nos filhos e busquem a Unidade Básica de Saúde de referência do bairro em casos de suspeita da doença.

30 CASOS DESDE MAIO

A Secretaria de Saúde de Linhares informou que, desde o dia 17 de maio, quando as aulas retornaram, até a última quinta-feira (17), 30 casos da Covid-19 foram confirmados entre os profissionais da educação e sete entre estudantes da rede municipal de ensino.

Segundo a prefeitura, todas as escolas têm cumprido rigorosamente os protocolos sanitários exigidos pelas autoridades de saúde.