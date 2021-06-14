Caminhonete pega fogo em garagem de casa em Linhares

Uma caminhonete pegou fogo na garagem de uma casa no Centro de Linhares, Norte do Espírito Santo, na tarde de domingo (13). De acordo com o Corpo de Bombeiros, os donos da residência não estavam no local e ninguém ficou ferido.
A casa fica localizada ao lado de um edifício e perto da Praça 22 de Agosto. Os militares foram acionados e, quando chegaram ao local, constataram que os donos do imóvel não estavam. Segundo os Bombeiros, foi necessário quebrar um cadeado do portão para acessar a garagem.
As chamas foram controladas rapidamente. O fogo não chegou a atingir a residência e o prédio ao lado. Ainda de acordo com os Bombeiros, os moradores da casa não foram localizados e não se sabe o que teria provocado o incêndio.
*Com informações da TV Gazeta Norte