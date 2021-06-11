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Golpes de facão

Suspeito de matar morador de rua se apresenta à polícia em Linhares

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, o crime ocorrido na tarde de quinta (10) foi provocado após uma confusão por conta do consumo de bebida alcoólica
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 jun 2021 às 12:59

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 12:59

O corpo foi encaminhado paer
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Caio Dias
suspeito de matar um morador em situação de rua no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, se apresentou à Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (11). De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, o crime ocorrido na tarde de quinta-feira (10) foi provocado após uma confusão por conta do consumo de bebida alcoólica.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o advogado Júnior Mendonça, que defende o suspeito, afirmou que o homem se apresentou espontaneamente, foi ouvido e liberado, não existindo mais o estado de flagrante. Ainda de acordo com Mendonça, o homem agiu em legítima defesa e se encontra à disposição da Justiça.
De acordo com o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, o crime ocorreu após uma discussão por conta de bebida alcoólica. "O inquérito deve ser concluído nos próximos dias e o suspeito deve responder por homicídio doloso", afirmou á reportagem da TV Gazeta Norte.
Segundo testemunhas, a vítima, identificada como “Baiano”, veio da Bahia e morava em um terreno abandonado no Centro de Linhares, onde foi encontrado morto com golpes de facão. De acordo com relatos de populares, o local é conhecido como ponto de consumo de drogas.

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