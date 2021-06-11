Suspeito de matar morador de rua se apresenta à polícia em Linhares

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Caio Dias

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o advogado Júnior Mendonça, que defende o suspeito, afirmou que o homem se apresentou espontaneamente, foi ouvido e liberado, não existindo mais o estado de flagrante. Ainda de acordo com Mendonça, o homem agiu em legítima defesa e se encontra à disposição da Justiça.

De acordo com o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, o crime ocorreu após uma discussão por conta de bebida alcoólica. "O inquérito deve ser concluído nos próximos dias e o suspeito deve responder por homicídio doloso", afirmou á reportagem da TV Gazeta Norte.