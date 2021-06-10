Morador de rua é assassinado com golpes de facão em Linhares

Um morador em situação de rua foi morto com golpes de facão em Linhares, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (10). O homem era conhecido como "Baiano", mas ainda não teve nome e idade revelados.
Segundo testemunhas, ele veio da Bahia e morava em um terreno abandonado, no Centro da Cidade, onde foi encontrado morto. De acordo com os relatos, o local é conhecido como ponto de consumo de drogas.
Um homem que conhecia a vítima, e preferiu não se identificar, relatou para a reportagem da TV Gazeta Norte que se envolvia em confusões constantemente.
Nenhum suspeito do crime foi preso. A Polícia Civil informou que já começou as investigações do caso e testemunhas serão ouvidas durante as diligências.
*Com informações de Caio Dias, da TV Gazeta Norte