Morador de rua é assassinado com golpes de facão em Linhares

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina Crédito: Caio Dias

Um morador em situação de rua foi morto com golpes de facão em Linhares, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (10). O homem era conhecido como "Baiano", mas ainda não teve nome e idade revelados.

Segundo testemunhas, ele veio da Bahia e morava em um terreno abandonado, no Centro da Cidade, onde foi encontrado morto. De acordo com os relatos, o local é conhecido como ponto de consumo de drogas.

Um homem que conhecia a vítima, e preferiu não se identificar, relatou para a reportagem da TV Gazeta Norte que se envolvia em confusões constantemente.

Nenhum suspeito do crime foi preso. A Polícia Civil informou que já começou as investigações do caso e testemunhas serão ouvidas durante as diligências.