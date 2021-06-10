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Prestes a fugir

Jovem suspeito de assassinar mulher a facadas é preso em Anchieta

Maria da Conceição Teixeira Cardoso, 53, foi morta em casa no dia 1° de junho. Polícia descobriu que o jovem de 19 anos ainda estava no município e planejava fugir para a Bahia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2021 às 16:50

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 16:50

Delegacia de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo
Delegacia de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Rodrigo Gonçalves
Um jovem de 19 anos foi preso em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi preso na noite de terça-feira (8) suspeito de ter assassinado a facadas a Maria da Conceição Teixeira Cardoso, de 53 anos, na casa da vítima no dia 1º de junho. Vizinhos encontraram janela da residência quebrada e acionaram a polícia. 
Segundo a Polícia Civil, após o crime, os investigadores conseguiram identificar o suspeito. O rapaz foi preso com ajuda da Polícia Militar no bairro Justiça II, em Anchieta.
Os policiais civis souberam que o suspeito ainda estava no município e que estava planejando fugir para a Bahia. “Ao saber que ele iria fugir e que os policiais civis não conseguiriam chegar a tempo, pedimos apoio aos militares, que foram ao local e encontraram o suspeito. Contra ele, havia um mandado de prisão provisória expedido pela 2ª Vara de Anchieta”, disse a titular da 10ª Delegacia Regional de Anchieta, delegada Maria de Glória Pressoti.
Na delegacia, o indivíduo negou ser o autor do crime. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.

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