Morte em lagoa: perícia não encontra marca de tiro em corpo de jovem

Jovem morreu em lagoa ao fugir da polícia em Linhares Crédito: Caio Dias

Havia uma suspeita de moradores da região de que o jovem pudesse ter sido alvejado. Segundo informações da polícia, ele e um adolescente de 17 anos teriam atirado contra os policiais. Mas a hipótese de Henrique Lemos ter sido baleado foi descartada pelo titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

“O rapaz não foi baleado. Ele e um outro estavam traficando na região do bairro Interlagos. Na ocorrência, a Polícia Militar acabou perseguindo os dois. Eles pularam vários muros, se lançaram na lagoa. Havia uma suspeita inicial, porque eles atiraram contra a guarnição da Polícia Militar, e os policiais militares acabaram atirando contra eles também, mas nenhum disparo alvejou a vítima. E ele morreu por afogamento, constatado pela perícia da Polícia Civil”, afirmou.

O jovem estava acompanhado de um adolescente de 17 anos. O menor foi resgatado pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia. Ele irá responder por fato análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. Com o menor, foram encontradas 24 buchas de maconha, além de R$ 30 em dinheiro.

Jovem desaparece em lagoa ao fugir da polícia em Linhares Crédito: Caio Dias

O CASO

No fim da manhã de quarta-feira (9), a Polícia Militar perseguiu o jovem e um menor de 17 anos no bairro Interlagos, em Linhares. Os policiais afirmaram que os dois estavam traficando.