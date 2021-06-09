Jovem desaparece em lagoa ao fugir da polícia em Linhares Crédito: Caio Dias

De acordo com o relato da PM, os militares faziam patrulhamento na região, quando perceberam que dois jovens fugiram para as margens da lagoa. Ainda segundo o registro, a dupla pegou um barco, sendo que um dos suspeitos estava armado e atirou na direção dos policiais.

O jovem desapareceu em uma lagoa do bairro Interlagos Crédito: Caio Dias

Segundo a PM, os militares revidaram os disparos, quando a dupla pulou na lagoa e começou a nadar. A polícia relatou ainda que alguns minutos depois foram ouvidos gritos de socorro.

Um dos dois jovens estava se afogando e foi resgatado pela polícia com a utilização de embarcação de pescadores, e outro começou a se afogar e desapareceu na água. Uma equipe de mergulhadores da corporação em Vitória está em Linhares para auxiliar na ocorrência.

Equipes fazem buscas em Linhares Crédito: Caio Dias

Ainda segundo a PM, quando o bote chegou à margem da lagoa, foi feita a revista no jovem que foi resgatado. Ele é um menor de idade, de 17 anos, e foram encontradas 24 buchas de maconha, além de R$ 30 em dinheiro. O adolescente foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.