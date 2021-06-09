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Outro foi socorrido

Jovem desaparece em lagoa ao fugir da polícia em Linhares

De acordo com Corpo de Bombeiros, o indivíduo estava acompanhado de uma outra pessoa. Em virtude de perseguição da PM, os dois pularam na lagoa
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 jun 2021 às 12:51

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 12:51

Jovem desaparece em lagoa ao fugir da polícia em Linhares
Jovem desaparece em lagoa ao fugir da polícia em Linhares Crédito: Caio Dias
Um jovem, ainda sem idade e identidade reveladas, desapareceu em uma lagoa do bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da manhã desta quarta-feira (9), após perseguição da Polícia Militar.  
De acordo com o relato da PM, os militares faziam patrulhamento na região, quando perceberam que dois jovens fugiram para as margens da lagoa. Ainda segundo o registro, a dupla pegou um barco, sendo que um dos suspeitos estava armado e atirou na direção dos policiais.
Jovem desaparece em lagoa ao fugir da polícia em Linhares
O jovem desapareceu em uma lagoa do bairro Interlagos Crédito: Caio Dias
Segundo a PM, os militares revidaram os disparos, quando a dupla pulou na lagoa e começou a nadar. A polícia relatou ainda que alguns minutos depois foram ouvidos gritos de socorro.
Um dos dois jovens estava se afogando e foi resgatado pela polícia com a utilização de embarcação de pescadores, e outro começou a se afogar e desapareceu na água. Uma equipe de mergulhadores da corporação em Vitória está em Linhares para auxiliar na ocorrência.
Equipes fazem buscas em Linhares
Equipes fazem buscas em Linhares Crédito: Caio Dias
Ainda segundo a PM, quando o bote chegou à margem da lagoa, foi feita a revista no jovem que foi resgatado. Ele é um menor de idade, de 17 anos, e foram encontradas 24 buchas de maconha, além de R$ 30 em dinheiro. O adolescente foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.

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