Acidente envolvendo dois caminhões deixa quatro pessoas feridas em Linhares

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou quatro pessoas feridas na tarde deste sábado (5), na estrada da Bagueira, interior de Linhares, Norte do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Linhares (HGL) e não correm risco de morte.
A colisão ocorreu por volta das 16h30. Segundo informações dos bombeiros, a pista estava molhada e um dos veículos teria perdido o controle ao passar pela curva, colidindo com o que vinha no sentido contrário. A via chegou a ficar totalmente interditada para os trabalhos de resgate e limpeza, mas foi liberada por volta das 18h30.
Duas vítimas foram socorridas pelos bombeiros, e as outras duas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Todas foram encaminhadas ao HGL.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, mas ainda não respondeu a demanda da reportagem. Assim que enviar uma resposta, o texto será atualizado.