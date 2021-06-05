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Estrada da Bagueira

Acidente envolvendo dois caminhões deixa quatro pessoas feridas em Linhares

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Linhares (HGL) e não correm risco de morte
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 jun 2021 às 19:35

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 19:35

Caminhão ficou destruído em acidente  na estrada da Bagueira Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Um acidente envolvendo dois caminhões deixou quatro pessoas feridas na tarde deste sábado (5), na estrada da Bagueira, interior de LinharesNorte do Espírito Santo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Linhares (HGL) e não correm risco de morte.
A colisão ocorreu por volta das 16h30. Segundo informações dos bombeiros, a pista estava molhada e um dos veículos teria perdido o controle ao passar pela curva, colidindo com o que vinha no sentido contrário. A via chegou a ficar totalmente interditada para os trabalhos de resgate e limpeza, mas foi liberada por volta das 18h30.
Duas vítimas foram socorridas pelos bombeiros, e as outras duas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Todas foram encaminhadas ao HGL.
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, mas ainda não respondeu a demanda da reportagem. Assim que enviar uma resposta, o texto será atualizado.

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