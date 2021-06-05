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Km 178

Motociclista morre após colidir com carro na BR 101 em Linhares

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu próximo ao trevo de Bebedouro. O trânsito ficou totalmente interditado e foi liberado por volta das 17h30
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 jun 2021 às 17:19

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 17:19

Motociclista morre após colidir com carro na BR 101 em Linhares
Motociclista morre após colidir com carro na BR 101 em Linhares Crédito: Vinícius Teixeira e Caio Dias / Montagem
Um motociclista, ainda sem idade e identidade reveladas, morreu na tarde deste sábado (5), após colidir com um carro no quilômetro 178 da BR 101, em LinharesNorte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu próximo ao trevo de Bebedouro. O trânsito na via ficou totalmente interditado e foi liberado por volta das 17h30. O motorista do veículo foi encaminhado ao Hospital Rio Doce.
Segundo informações da Eco101, responsável pela via, a ocorrência foi registrada às 15h16 e para o atendimento foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, Instituto Médico Legal (IML) e perícia da Polícia Civil.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, e obteve como resposta que, "até às 18h, não houve registro de ocorrência com essas características no local e horário informados." Assim que o caso for registrado, o texto será atualizado.
Imagens gravadas pela reportagem da TV Gazeta Norte mostram o trânsito formado na via após a colisão. Veja abaixo:
Um outro registro mostra como ficou o veículo após a colisão com a moto:
Motociclista morre após colidir com carro na BR 101 em Linhares Crédito: Caio Dias

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