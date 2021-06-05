Motorista perde o controle e tomba caminhão carregado com mamão na BR 101

Trânsito segue em meia pista Crédito: Vinicius Teixeira

Um caminhão carregado com mamão tombou na manhã deste sábado (5) no km 188,2 da BR 101, em Aracruz , no Norte do Estado. O motorista ficou ferido. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o acidente aconteceu por volta das 10h30.

As informações iniciais indicam que o motorista seguia sentido Serra quando perdeu o controle do veículo e tombou. Ele sofreu ferimentos leves e foi atendido ainda no local por uma ambulância da Eco101, concessionária que administra a via.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, outras duas pessoas ficaram feridas. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária como guincho, ambulância e viatura de inspeção, além da PRF para apoio.