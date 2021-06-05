Motorista perde o controle e tomba caminhão carregado com mamão na BR 101

Um caminhão carregado com mamão tombou na manhã deste sábado (5) no km 188,2 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Estado. O motorista ficou ferido. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 10h30.
As informações iniciais indicam que o motorista seguia sentido Serra quando perdeu o controle do veículo e tombou. Ele sofreu ferimentos leves e foi atendido ainda no local por uma ambulância da Eco101, concessionária que administra a via.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, outras duas pessoas ficaram feridas. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária como guincho, ambulância e viatura de inspeção, além da PRF para apoio.
Segundo a Eco101, as três pessoas tiveram ferimentos leves e assinaram o termo de recusa de encaminhamento para o hospital. O tráfego seguiu por desvio em ambos sentidos e às 12h44 a pista foi totalmente interditada para a retirada do caminhão.