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Aracruz

Motorista perde o controle e tomba caminhão carregado com mamão na BR 101

O acidente aconteceu por volta das 10h30 deste sábado (4) no km 188, em Aracruz, Norte do Estado, e deixou o motorista ferido
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

05 jun 2021 às 13:35

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 13:35

Trânsito segue em meia pista Crédito: Vinicius Teixeira
Um caminhão carregado com mamão tombou na manhã deste sábado (5) no km 188,2 da BR 101, em Aracruz, no Norte do Estado. O motorista ficou ferido. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 10h30.
As informações iniciais indicam que o motorista seguia sentido Serra quando perdeu o controle do veículo e tombou. Ele sofreu ferimentos leves e foi atendido ainda no local por uma ambulância da Eco101, concessionária que administra a via.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, outras duas pessoas ficaram feridas. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária como guincho, ambulância e viatura de inspeção, além da PRF para apoio.
Segundo a Eco101, as três pessoas tiveram ferimentos leves e assinaram o termo de recusa de encaminhamento para o hospital. O tráfego seguiu por desvio em ambos sentidos e às 12h44 a pista foi totalmente interditada para a retirada do caminhão. 

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