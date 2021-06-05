Carro invade calçada, bate em poste e deixa três feridos em Vitória

Carro bateu em um poste em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um carro com três pessoas perdeu o controle e colidiu contra um poste na Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, Vitória , por volta de 4h deste sábado (5). O veículo do modelo HB20 da cor cinza ficou destruído após invadir a calçada e bater na estrutura de concreto.

Segundo informações da TV Gazeta , os três indivíduos que estavam no carro ficaram feridos e foram levados conscientes para hospitais da região. Ficaram feridos dois adolescentes de 14 anos e um jovem com 21. Um deles chegou a ficar preso às ferragens.

À TV Gazeta, testemunhas contaram que o carro aquaplanou, ou seja, perdeu a aderência com o asfalto. Com a pista molhada, o motorista perdeu o controle do veículo.

Acidente na Avenida Norte Sul Crédito: Corpo de Bombeiros

Pelo horário em que o acidente aconteceu, a colisão não afetou o trânsito de veículos na Avenida Norte Sul.

Uma equipe da EDP foi ao local e concluiu que o poste atingido não corre risco de cair, mas será necessário colocar uma escora.