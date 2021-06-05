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Carro invade calçada, bate em poste e deixa três feridos em Vitória

Segundo informações da TV Gazeta, os três feridos foram levados conscientes para hospitais da região. O carro, de acordo com testemunhas, aquaplanou

Publicado em 

05 jun 2021 às 12:24

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 12:24

Carro bateu em um poste em Jardim Camburi, Vitória
Carro bateu em um poste em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Um carro com três pessoas perdeu o controle e colidiu contra um poste na Avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, Vitória, por volta de 4h  deste sábado (5). O veículo do modelo HB20 da cor cinza ficou destruído após invadir a calçada e bater na estrutura de concreto.
Segundo informações da TV Gazeta, os três indivíduos que estavam no carro ficaram feridos e foram levados conscientes para hospitais da região. Ficaram feridos dois adolescentes de 14 anos e um jovem com 21. Um deles chegou a ficar preso às ferragens.
À TV Gazeta, testemunhas contaram que o carro aquaplanou, ou seja, perdeu a aderência com o asfalto. Com a pista molhada, o motorista perdeu o controle do veículo.
Acidente na Avenida Norte Sul
Acidente na Avenida Norte Sul Crédito: Corpo de Bombeiros
Pelo horário em que o acidente aconteceu, a colisão não afetou o trânsito de veículos na Avenida Norte Sul.
Uma equipe da EDP foi ao local e concluiu que o poste atingido não corre risco de cair, mas será necessário colocar uma escora.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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