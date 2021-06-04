Acidente entre motocicleta e caminhão mata mulher em Castelo

Uma mulher, de 37 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (4), em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Rocsana Magnago estava em um moto quando se envolveu em um acidente com um caminhão na estrada que liga as localidade de Aracuí e Estrela do Norte.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 6h40 e quando chegou ao local a vítima já estava em óbito e o motorista do caminhão permanecia no local. O corpo de Rocsana estava embaixo do caminhão. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil para ser aberto um inquérito policial, e ainda nesta manhã (4), o motorista estava na delegacia para prestar esclarecimento. A dinâmica do acidente não foi divulgada.