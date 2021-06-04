Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Acidente entre motocicleta e caminhão mata mulher em Castelo

A vítima, Rocsana Magnago, seguia com sua moto pela estrada que liga as localidades de Aracuí e Estrela do Norte
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

04 jun 2021 às 12:24

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 12:24

O acidente que vitimou Rocsana Magnago aconteceu na estrada que liga as localidade de Aracuí e Estrela do Norte
Motociclista morre em acidente em Castelo Crédito: Internauta
Uma mulher, de 37 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (4), em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Rocsana Magnago estava em um moto quando se envolveu em um acidente com um caminhão na estrada que liga as localidade de Aracuí e Estrela do Norte.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 6h40 e quando chegou ao local a vítima já estava em óbito e o motorista do caminhão permanecia no local. O corpo de Rocsana estava embaixo do caminhão. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil para ser aberto um inquérito policial, e ainda nesta manhã (4), o motorista estava na delegacia para prestar esclarecimento. A dinâmica do acidente não foi divulgada.

Veja Também

Castelo mantém programação de Corpus Christi, mas sem tapetes nas ruas

Covid-19: morre vereador Silvinho Coelho de Cachoeiro de Itapemirim

Valor do IPTU sobe e assusta moradores de Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Castelo Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados