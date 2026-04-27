Hulk e Barboza: limite de 12 jogos para trocar de clube no Brasileirão antecipa mercado da bola

A próxima janela de transferências só abre em 20 de julho, mas alguns clubes da Série A do Campeonato Brasileiro já se movimentam para reforçar o elenco no meio do ano. A aplicação de novas regras no futebol nacional a partir deste ano ocasionaram cenas peculiares, como a de Hulk deixando a Arena MRV antes do duelo com o Flamengo, neste domingo. Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, foi criticado por torcedores após empate com o Internacional em meio a conversas com o Palmeiras.



Um dos maiores ídolos da história recente do conjunto de Belo Horizonte, Hulk desperta o interesse do Fluminense, que recentemente voltou a negociar com o atacante de 39 anos - os cariocas tentaram a contratação no início do ano. Como o veterano já acumular 12 jogos no Brasileirão pelo time mineiro, foi deixado de fora da partida para não inviabilizar uma ida ao tricolor carioca.



Até 2025, o máximo de jogos que um atleta poderia fazer antes de se transferir para outro clube da Série A era 6. O pacote de mudanças nas regras do Brasileirão anunciado pela CBF no fim do ano passo estabeleceu o aumento para 12 jogos.



Apesar de a alteração ter como objetivo flexibilizar a regra, a mudança virou problema com o Brasileirão iniciando em janeiro em vez de abril. Como até a pausa para a Copa do Mundo, quando abre a janela de transferências, serão disputadas 18 rodadas, o atleta que se transferir de um clube para o outro corre o risco de ficar ausente de seis jogos do campeonato nacional.





