Vídeo mostra carro em chamas na Glória, em Vila Velha

Um carro ficou em chamas enquanto trafegava pela Avenida Carlos Lindenberg, na Glória, em Vila Velha, por volta de 13h50 desta sexta-feira (4). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram um veículo de cor branca pegando fogo.
"Gastamos cinco extintores pra apagar o fogo, não conseguimos. Mesmo assim o fogo se alastrou, tiramos o pessoal de perto, pra não ter acidente, e foi acalmado só com o Corpo de Bombeiros", relatou o comerciante Fred Alves à TV Gazeta.
Ao lado do carro, como é possível ver no vídeo abaixo, havia um veículo semelhante a uma ambulância. Segundo informações da TV Gazeta, o incêndio começou com o veículo em movimento, com uma fumaça saindo pela frente do carro. O motorista conseguiu sair sem ferimentos.
Logo após a ocorrência, os carros continuaram transitando pelo trecho, por outras faixas, sem qualquer impedimento. O local chegou a ser interditado, mas foi liberado após as 15h. O carro foi removido da avenida.
À reportagem, o Corpo de Bombeiros confirmou que não houve vítimas. Uma equipe foi enviada ao local para o combate às chamas.