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Lindenberg

Vídeo mostra carro em chamas na Glória, em Vila Velha

Segundo informações da TV Gazeta, o incêndio começou com o veículo em movimento, com uma fumaça saindo pela frente do carro. O motorista conseguiu sair sem ferimentos

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 16:06

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

04 jun 2021 às 16:06
Carro pegando fogo em Vila Velha
Carro pegando fogo em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um carro ficou em chamas enquanto trafegava pela Avenida Carlos Lindenberg, na Glória, em Vila Velha, por volta de 13h50 desta sexta-feira (4). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram um veículo de cor branca pegando fogo.
Carro ficou em chamas em Vila Velha
Carro ficou em chamas em Vila Velha Crédito: Reprodução
"Gastamos cinco extintores pra apagar o fogo, não conseguimos. Mesmo assim o fogo se alastrou, tiramos o pessoal de perto, pra não ter acidente, e foi acalmado só com o Corpo de Bombeiros", relatou o comerciante Fred Alves à TV Gazeta.
Ao lado do carro, como é possível ver no vídeo abaixo, havia um veículo semelhante a uma ambulância. Segundo informações da TV Gazeta, o incêndio começou com o veículo em movimento, com uma fumaça saindo pela frente do carro. O motorista conseguiu sair sem ferimentos.
Logo após a ocorrência, os carros continuaram transitando pelo trecho, por outras faixas, sem qualquer impedimento. O local chegou a ser interditado, mas foi liberado após as 15h. O carro foi removido da avenida.
À reportagem, o Corpo de Bombeiros confirmou que não houve vítimas. Uma equipe foi enviada ao local para o combate às chamas.

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