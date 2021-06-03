Carreta carregada com madeira pega fogo na estrada em Santa Teresa

Uma carreta que transportava madeiras pegou fogo em um trecho da ES 080 em Santa Teresa por volta das 20h20 desta quarta-feira (2). A pista só foi liberada para o tráfego por volta da meia-noite e meia, quando o incêndio foi controlado e o que sobrou da carga e do veículo foi colocado na lateral da pista.
De acordo com a Polícia Militar do município, a carreta pegou fogo enquanto descia a serra de Santa Teresa para São Roque do Canaã.
No Twitter, o Corpo de Bombeiros confirmou o acionamento e que bombeiros de Santa Maria de Jetibá foram ao local.
A presidente dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, Ana Paula Holz, explicou que, ao chegarem ao local por volta das 20h20, foram informados pelo motorista que o veículo tinha apresentado uma pane. "Ele relatou que chegou a descer da carreta para checar o problema e quando tentou retornar para a direção, o carro já estava pegando fogo", conta.
Além dos bombeiros voluntários, participaram também do combate as chamas os bombeiros militares de Santa Leopoldina, Defesa Civil e algumas secretarias de Santa Teresa.
Atualização
03/06/2021 - 4:35
Esta matéria foi atualizada com informações dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá.