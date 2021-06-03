Carreta carregada com madeira pega fogo na estrada em Santa Teresa

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02/06 às 20h53min/Santa Teresa - Incêndio em carreta transportando madeira, subida de Canaã: Bombeiro de Santa Leopoldina a caminho. Defesa Civil Municipal no local. Bombeiros Voluntários de Sta Maria de Jetibá no local em apoio. #193ES https://t.co/4hGLaRKwJ0

A presidente dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, Ana Paula Holz, explicou que, ao chegarem ao local por volta das 20h20, foram informados pelo motorista que o veículo tinha apresentado uma pane. "Ele relatou que chegou a descer da carreta para checar o problema e quando tentou retornar para a direção, o carro já estava pegando fogo", conta.