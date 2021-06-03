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Descendo a serra

Carreta carregada com madeira pega fogo na estrada em Santa Teresa

Corpo de Bombeiros foi acionado; acidente aconteceu em trecho da rodovia ES 080. Veja vídeo
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

02 jun 2021 às 22:12

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 22:12

Carreta carregada de madeiras pegou fogo descendo a serra de Santa Teresa na noite desta quarta-feira (2)
Carreta carregada de madeiras pegou fogo descendo a serra de Santa Teresa na noite desta quarta-feira (2) Crédito: Corpo de Bombeiros
Uma carreta que transportava madeiras pegou fogo em um trecho da ES 080 em Santa Teresa por volta das 20h20 desta quarta-feira (2). A pista só foi liberada para o tráfego por volta da meia-noite e meia, quando o incêndio foi controlado e o que sobrou da carga e do veículo foi colocado na lateral da pista.
De acordo com a Polícia Militar do município, a carreta pegou fogo enquanto descia a serra de Santa Teresa para São Roque do Canaã.
No Twitter, o Corpo de Bombeiros confirmou o acionamento e que bombeiros de Santa Maria de Jetibá foram ao local.
A presidente dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, Ana Paula Holz,  explicou que, ao chegarem ao local por volta das 20h20, foram informados pelo motorista que o veículo tinha apresentado uma pane. "Ele relatou que chegou a descer da carreta para checar o problema e quando tentou retornar para a direção, o carro já estava pegando fogo", conta.
Além dos bombeiros voluntários, participaram também do combate as chamas os bombeiros militares de Santa Leopoldina, Defesa Civil e algumas secretarias de Santa Teresa.

Atualização

03/06/2021 - 4:35
Esta matéria foi atualizada com informações dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá.

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