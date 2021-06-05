Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Pequeno, em Linhares

O corpo de um homem foi encontrado boiando dentro do Rio Pequeno, no município de Linhares, no Norte do Espírito Santo, durante a manhã deste sábado (5). O cadáver foi achado vestido com uma bermuda cinza e uma camisa verde, segundo informações passadas pela Guarda Municipal.
Os agentes teriam sido sinalizados por um funcionário de uma empresa, enquanto faziam um patrulhamento de rotina na região. Como o corpo estava na água, os bombeiros foram acionados e fizeram a retirada. A equipe do município resguardou o local durante o trabalho dos militares.
Em conversa com o repórter Caio Dias, da TV Gazeta Norte, o delegado plantonista da 18ª Delegacia Regional de Linhares, Eudson Ferreira Bento, afirmou que a perícia esteve no local e não encontrou sinais aparentes de violência no corpo. Até a tarde do sábado (5), nenhum familiar havia feito o reconhecimento.
"Embora ainda vá se fazer a necropsia, provavelmente foi um afogamento. Após o exame, constatando-se a possibilidade de um crime, será feita a investigação. Porém, caso se confirme que realmente não houve crime, o caso será arquivado"
Por meio de nota, a Polícia Militar afirmou que policiais se deslocaram até a Rodovia Roberto Calmon, no bairro Olaria, para verificar a informação de um encontro de cadáver, divulgada por meio de redes sociais. Segundo a PM, não havia ligação para o 190 ou 181 a respeito do fato e, ao chegar ao local, a ocorrência foi confirmada.
Também em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como "encontro de cadáver" e que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Colatina, para ser identificado e passar por exame cadavérico. "Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte", garantiu. Outros detalhes não foram divulgados.
Atualização
06/06/2021 - 5:25
O delegado plantonista que atendeu o caso deu entrevista à TV Gazeta Norte. A Polícia Civil e a Polícia Militar também enviaram notas a respeito do crime. O texto foi atualizado.