Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Pequeno, em Linhares

Corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Pequeno, em Linhares, na manhã deste sábado (5)

Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros trabalhando na região do Rio Pequeno para retirada do cadáver da água

Em conversa com o repórter Caio Dias, da TV Gazeta Norte, o delegado plantonista da 18ª Delegacia Regional de Linhares, Eudson Ferreira Bento, afirmou que a perícia esteve no local e não encontrou sinais aparentes de violência no corpo. Até a tarde do sábado (5), nenhum familiar havia feito o reconhecimento.