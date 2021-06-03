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Vindos de São Gabriel da Palha

Suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas são presos em Colatina

A polícia encontrou com eles uma pistola, munição, drogas e uma réplica de fuzil. O material apreendido e os envolvidos foram levados para a delegacia

Publicado em 

03 jun 2021 às 19:28

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 19:28

Homens detidos em Colatina tinham armas e drogas
Material apreendido em Colatina Crédito: Polícia Militar de Colatina
Uma quadrilha de São Gabriel da Palha foi presa no Centro de Colatina. Dois homens e um adolescente estavam escondidos em uma residência, e estariam envolvidos na disputa pelo tráfico e também em homicídios.
Os adultos já tinham mandado de prisão em aberto. A polícia encontrou com eles celulares, uma pistola, munição, drogas e uma réplica de fuzil, usada para jogo de airsoft. Todo o material apreendido e os envolvidos foram levados para a Delegacia Regional de Colatina.

OPERAÇÃO NO FERIADO

Começou na véspera do feriado e segue até o próximo domingo (6) a Operação Corpus Christi da Polícia Militar de Colatina. Equipes da Força Tática estão fazendo cercos nas principais rodovias da Região Noroeste e também em ruas e avenidas da cidade.
Vale lembrar que os últimos feriados e fins de semana foram marcados por aglomerações, festas clandestinas e tráfico de drogas nesses locais. A apreensão desta quinta-feira é resultado da Operação. 
Por Pollyanna Patricio

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