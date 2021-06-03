Dois jovens são baleados em saída de casa de shows em Cariacica

Do G1/ES

Dois jovens foram baleados em saída de casa de shows em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um jovem de 22 anos e uma de 20 foram baleados na madrugada desta quinta-feira (3) no momento em que saíam de uma casa de shows no bairro Rio Branco, em Cariacica , na Grande Vitória.

O crime aconteceu por volta das 4h. As vítimas foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde estão internadas.

De acordo com familiares do jovem que estiveram no hospital, o crime ocorreu depois que o jovem encontrou antigos rivais do tráfico de drogas na festa. A família pontuou que embora ele não participe mais de atividades ligadas ao crime, seu antigo envolvimento com o tráfico deixou desafetos.

Dois jovens foram baleados em saída de casa de shows em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Essas pessoas teriam tentado conversar com o jovem dentro da festa, mas ele se recusou e uma discussão aconteceu na casa de shows.

Um tempo depois, quando o rapaz deixa o estabelecimento junto com um grupo de amigos, incluindo a jovem de 20 anos, os rivais já estavam esperando por ele do lado de fora e começaram a atirar.

O jovem foi atingido por um tiro na costela, mas nenhum órgão vital foi atingido. Já a mulher foi baleada na perna. Os dois encontram-se fora de perigo.

Em razão da classificação de risco alto para a Covid-19, festas continuam proibidas no município de Cariacica.

A Prefeitura de Cariacica informou que equipes da Vigilância Sanitária, Obras, Posturas, Meio Ambiente e Trânsito estão nas ruas realizando a fiscalização, que está acontecendo em todo o município, todos os dias da semana, inclusive nos finais de semana e em feriados.

A Coordenação de Disque Silêncio explicou que recebeu um chamado sobre som alto no bairro Rio Branco. Segundo o relato fiscal, no momento da diligência não havia sonorização, havia movimentação de pessoas no local, mas que não se caracterizava aglomeração.

A Polícia Militar disse que realiza fiscalização em conjunto com outras forças, como Corpo de Bombeiros e agentes das prefeituras, para que a legislação seja cumprida com base no decreto estadual.