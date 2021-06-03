Justiça libera da prisão PM acusado de matar homem em abordagem policial

Viaturas da PM em Central Carapina Crédito: Leitor | A Gazeta

Ao conceder o alvará de soltura, a juíza avaliou que não há indícios de que o policial possa prejudicar o andamento do processo e a ordem pública caso seja solto.

A prisão preventiva, decretada no dia seguinte a prisão do militar, foi substituída por medidas cautelares. Com isto o policial está proibido de manter qualquer contato com as testemunhas do crime, não poderá se ausentar da Grande Vitória por período superior a 30 dias sem autorização da Justiça estadual, terá que manter seu endereço atualizado e comparecer em Juízo.

No dia 29, o Serviço de Plantão de Flagrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo realizou audiência de custódia. Em sua decisão, o juiz Roberto Luiz Ferreira Santos relata o que foi descrito no Auto de Prisão em Flagrante e Delito (APFD) do policial e em seguida decretou a sua prisão preventiva, agora substituída por medidas cautelares.

“O indiciado, policial militar, participando de operação de 'blitz', avistou a vítima conduzindo motocicleta que, ao perceber os policiais, tentou se evadir dos mesmos, jogando o veículo contra o autuado, oportunidade em que o indiciado sacou sua pistola e desferiu disparo na cabeça da vítima, que veio a óbito”, diz o texto da decisão.

A PMES também informou que, além de responder criminalmente pelo caso, o militar também terá a conduta investigada em um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Everton dos Santos Silva, 28 anos, foi morto em Central Carapina Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O CRIME

Segundo a Corporação, Everton foi abordado porque estava em uma moto sem capacete. “O policial emitiu a ordem de parada e ele não obedeceu. Ele foi de moto para cima do policial, que não teve outra escolha a não ser efetuar o disparo, que atingiu na cabeça”, disse o major Fahning, subcomandante do 6º Batalhão da PM, em entrevista no dia do crime.

Já familiares da vítima e moradores do bairro reclamam da ação do policial. Segundo eles, o rapaz não ofereceu perigo ao militar, mas mesmo assim foi atingido de forma letal. "Ele é um rapaz super trabalhador. Eu conheço o Everton desde pequeno. Ele estava passando na rua e tem uma base da polícia militar na praça. Ele não tem Carteira de Habilitação, ele foi abordado e passou por trás do policial. O policial sacou a arma, colocou na nuca dele e puxou o gatilho”, contou o líder comunitário e patrão da vítima, Jefferson Barbosa.

Após a decisão judicial, a PM foi procurada para informar se o policial já está em liberdade e se o PAD contra ele já foi aberto. Assim que recebermos as informações, esta matéria será atualizada.