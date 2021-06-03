Justiça libera da prisão PM acusado de matar homem em abordagem policial

O policial militar Francisco Erlan Borges de Jesus, apontado como autor do disparo que matou um morador do bairro Central Carapina, na Serra, no dia 28 de maio, poderá sair da prisão e responder ao processo em liberdade. A suspensão da prisão preventiva foi autorizada pela juíza Daniela Pellegrino de Freitas Nemer, da 3ª Vara Criminal da Serra, nesta quarta-feira (2).
Ao conceder o alvará de soltura, a juíza avaliou que não há indícios de que o policial possa prejudicar o andamento do processo e a ordem pública caso seja solto.
A prisão preventiva, decretada no dia seguinte a prisão do militar, foi substituída por medidas cautelares. Com isto o policial está proibido de manter qualquer contato com as testemunhas do crime, não poderá se ausentar da Grande Vitória por período superior a 30 dias sem autorização da Justiça estadual, terá que manter seu endereço atualizado e comparecer em Juízo.
O militar foi afastado de suas atividades no dia do crime, segundo a Polícia Militar, e foi recolhido ao presídio do Quartel da Corporação, em Maruípe, Vitória, após ser autuado por homicídio.
No dia 29, o Serviço de Plantão de Flagrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo realizou audiência de custódia. Em sua decisão, o juiz Roberto Luiz Ferreira Santos relata o que foi descrito no Auto de Prisão em Flagrante e Delito (APFD) do policial e em seguida decretou a sua prisão preventiva, agora substituída por medidas cautelares.
“O indiciado, policial militar, participando de operação de 'blitz', avistou a vítima conduzindo motocicleta que, ao perceber os policiais, tentou se evadir dos mesmos, jogando o veículo contra o autuado, oportunidade em que o indiciado sacou sua pistola e desferiu disparo na cabeça da vítima, que veio a óbito”, diz o texto da decisão.
A PMES também informou que, além de responder criminalmente pelo caso, o militar também terá a conduta investigada em um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).
O CRIME
Everton dos Santos Silva, de 28 anos, morreu na última sexta (28) após ser atingido por um tiro na nuca disparado pelo policial, durante uma operação militar no bairro. Moradores de Central Carapina e a PM contam versões diferentes sobre o caso.
Segundo a Corporação, Everton foi abordado porque estava em uma moto sem capacete. “O policial emitiu a ordem de parada e ele não obedeceu. Ele foi de moto para cima do policial, que não teve outra escolha a não ser efetuar o disparo, que atingiu na cabeça”, disse o major Fahning, subcomandante do 6º Batalhão da PM, em entrevista no dia do crime.
Já familiares da vítima e moradores do bairro reclamam da ação do policial. Segundo eles, o rapaz não ofereceu perigo ao militar, mas mesmo assim foi atingido de forma letal. "Ele é um rapaz super trabalhador. Eu conheço o Everton desde pequeno. Ele estava passando na rua e tem uma base da polícia militar na praça. Ele não tem Carteira de Habilitação, ele foi abordado e passou por trás do policial. O policial sacou a arma, colocou na nuca dele e puxou o gatilho”, contou o líder comunitário e patrão da vítima, Jefferson Barbosa.
Logo após a morte, moradores fizeram protestos e entraram em confronto com a Polícia Militar, que os reprimiu com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo.
Após a decisão judicial, a PM foi procurada para informar se o policial já está em liberdade e se o PAD contra ele já foi aberto. Assim que recebermos as informações, esta matéria será atualizada.
*Com informações do site G1 ES.