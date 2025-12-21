Briga entre irmãos termina em morte na frente da mãe em Iúna, no ES

Um desentendimento entre irmãos terminou em morte em Iúna, Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (20). O crime aconteceu no bairro Quilombo, na frente da mãe dos envolvidos. Segundo a Polícia Militar, um jovem de 23 anos esfaqueou o irmão.

Uma equipe de resgate do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas a vítima já estava morta. O nome e a idade do irmão que morreu não foram divulgados.