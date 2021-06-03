Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região Serrana

PRF apreende 38 quilos de maconha escondidos em porta-malas de carro no ES

Um homem foi preso e encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciaria (DPJ) de Venda Nova do Imigrante

Publicado em 

03 jun 2021 às 18:17

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 18:17

38 quilos de maconha foram apreendidos em trecho da BR 262 no ES
38 quilos de maconha foram apreendidos em trecho da BR 262 no ES Crédito: Divulgação PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 38 quilos de maconha escondidos no porta-malas de um carro, na noite desta quarta-feira (2). A apreensão foi feita no quilômetro 47, da rodovia BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. O motorista foi preso.
Os agentes da PRF contaram que no momento da apreensão realizavam uma fiscalização de rotina quando abordaram um veículo de passeio.
Durante a abordagem e vistoria, os policiais encontraram uma caixa contendo 57 tabletes de maconha, totalizando 38 kg da droga, e também de 150g de cocaína.
O motorista foi preso. Ele e a ocorrência foram encaminhados para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Venda Nova do Imigrante.
Com informações de G1/ES

Veja Também

Dois jovens são baleados em saída de casa de shows em Cariacica

Justiça libera da prisão PM acusado de matar homem em abordagem policial

Perseguição e tiroteio em Cariacica termina com dois presos e um ferido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 262 drogas espírito santo maconha Marechal Floriano Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados