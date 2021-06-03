PRF apreende 38 quilos de maconha escondidos em porta-malas de carro no ES

38 quilos de maconha foram apreendidos em trecho da BR 262 no ES Crédito: Divulgação PRF

Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou 38 quilos de maconha escondidos no porta-malas de um carro, na noite desta quarta-feira (2). A apreensão foi feita no quilômetro 47, da rodovia BR 262, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo . O motorista foi preso.

Os agentes da PRF contaram que no momento da apreensão realizavam uma fiscalização de rotina quando abordaram um veículo de passeio.

Durante a abordagem e vistoria, os policiais encontraram uma caixa contendo 57 tabletes de maconha, totalizando 38 kg da droga, e também de 150g de cocaína.

O motorista foi preso. Ele e a ocorrência foram encaminhados para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Venda Nova do Imigrante.