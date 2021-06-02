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Troca de tiros com a polícia

Perseguição e tiroteio em Cariacica termina com dois presos e um ferido

Suspeitos trocaram tiros com a Polícia Militar no bairro Nova Rosa da Penha; dois indivíduos foram presos. Um homem de 26 anos foi ferido com um tiro no pé
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

02 jun 2021 às 18:49

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 18:49

Projéteis foram encontrados após a troca de tiros em Cariacica
Projéteis foram encontrados após a troca de tiros em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois indivíduos, de 29 e 33 anos, foram detidos nesta quarta-feira (2) após perseguição e troca de tiros com policiais militares no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Um homem de 26 anos foi ferido com um tiro no pé e teria sido socorrido por populares.
Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi informada durante patrulhamento sobre um ataque que teria sido provocado por rivais no bairro. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.
Após buscas pela região, os policiais identificaram a dupla suspeita, que trafegava a bordo de um veículo modelo Renault Logan. Quando os militares realizaram uma tentativa de abordagem, os suspeitos fugiram, dando início a uma perseguição. Ainda segundo a PMES, eles atiraram contra os policiais, que revidaram a agressão.
Os dois homens foram detidos. Ainda durante a tarde, os policiais receberam a informação de que um homem de 26 anos teria sido socorrido por populares e levado a um hospital após ter sido atingido por um disparo de arma de fogo no pé. A Polícia Militar não informou se o homem tinha relação com os suspeitos.
Carros teriam sido atingidos durante o tiroteio em Cariacica
Carros teriam sido atingidos durante o tiroteio em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
Imagens feitas por populares mostram os vestígios da troca de tiros. Dois veículos teriam sido atingidos durante a ação.
Duas armas de fogo e munições foram apreendidas. A ocorrência, de acordo com a Polícia Militar, foi encaminhada à Polícia Civil.
À reportagem de A Gazeta, a PCES informou apenas que a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar e que depois será entregue ao plantão na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

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