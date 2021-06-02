Perseguição e tiroteio em Cariacica termina com dois presos e um ferido

Projéteis foram encontrados após a troca de tiros em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Dois indivíduos, de 29 e 33 anos, foram detidos nesta quarta-feira (2) após perseguição e troca de tiros com policiais militares no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica . Um homem de 26 anos foi ferido com um tiro no pé e teria sido socorrido por populares.

Segundo informações da Polícia Militar , a guarnição foi informada durante patrulhamento sobre um ataque que teria sido provocado por rivais no bairro. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Após buscas pela região, os policiais identificaram a dupla suspeita, que trafegava a bordo de um veículo modelo Renault Logan. Quando os militares realizaram uma tentativa de abordagem, os suspeitos fugiram, dando início a uma perseguição. Ainda segundo a PMES, eles atiraram contra os policiais, que revidaram a agressão.

Os dois homens foram detidos. Ainda durante a tarde, os policiais receberam a informação de que um homem de 26 anos teria sido socorrido por populares e levado a um hospital após ter sido atingido por um disparo de arma de fogo no pé. A Polícia Militar não informou se o homem tinha relação com os suspeitos.

Carros teriam sido atingidos durante o tiroteio em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta

Imagens feitas por populares mostram os vestígios da troca de tiros. Dois veículos teriam sido atingidos durante a ação.

Duas armas de fogo e munições foram apreendidas. A ocorrência, de acordo com a Polícia Militar, foi encaminhada à Polícia Civil

À reportagem de A Gazeta, a PCES informou apenas que a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar e que depois será entregue ao plantão na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).