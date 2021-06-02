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Corpus Christi

PM inicia operação com 2 mil policiais e 550 viaturas durante feriadão no ES

Segundo a corporação, efetivo estará nas ruas para garantir a segurança do capixaba no feriadão prolongado. Ação foi iniciada nesta quarta-feira (2) e segue até as 23h59 de domingo (6)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

02 jun 2021 às 12:56

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 12:56

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES: Oe Crédito: Fernando Madeira
Polícia Militar iniciou na manhã desta quarta-feira (2) a Operação Corpus Christi em todo o Espírito Santo. Ao todo, a ação conta com 2 mil policiais e 550 viaturas nas ruas para garantir a segurança do capixaba no feriadão prolongado até as 23h59 do próximo domingo (6), quando a ação será finalizada pela corporação.
Em entrevista concedida à imprensa na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória, o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, deu detalhes sobre a operação iniciada logo nas primeiras horas do dia.
"Estamos usando nossa tropa do serviço administrativo, que está focado no combate nas ações de furtos e roubo às pessoas. Esta ação tem como objetivo reforçar a segurança nas áreas urbanas, mas também manteremos em curso a 'Operação Colheita', que visa proteger nossos produtores rurais", salientou o comandante. O aumento de efetivo será de cerca de 30% em relação ao padrão diário do policiamento.
Além da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal também está com uma operação em curso nas estradas federais que cortam o Espírito Santo. O objetivo é intensificar a fiscalização nas principais vias e deter motoristas sob efeito de álcool ao volante.

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