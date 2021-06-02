PM inicia operação com 2 mil policiais e 550 viaturas durante feriadão no ES

A Polícia Militar iniciou na manhã desta quarta-feira (2) a Operação Corpus Christi em todo o Espírito Santo. Ao todo, a ação conta com 2 mil policiais e 550 viaturas nas ruas para garantir a segurança do capixaba no feriadão prolongado até as 23h59 do próximo domingo (6), quando a ação será finalizada pela corporação.
Em entrevista concedida à imprensa na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória, o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, deu detalhes sobre a operação iniciada logo nas primeiras horas do dia.
"Estamos usando nossa tropa do serviço administrativo, que está focado no combate nas ações de furtos e roubo às pessoas. Esta ação tem como objetivo reforçar a segurança nas áreas urbanas, mas também manteremos em curso a 'Operação Colheita', que visa proteger nossos produtores rurais", salientou o comandante. O aumento de efetivo será de cerca de 30% em relação ao padrão diário do policiamento.
Além da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal também está com uma operação em curso nas estradas federais que cortam o Espírito Santo. O objetivo é intensificar a fiscalização nas principais vias e deter motoristas sob efeito de álcool ao volante.