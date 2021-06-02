PM inicia operação com 2 mil policiais e 550 viaturas durante feriadão no ES

Em entrevista concedida à imprensa na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória, o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, deu detalhes sobre a operação iniciada logo nas primeiras horas do dia.

"Estamos usando nossa tropa do serviço administrativo, que está focado no combate nas ações de furtos e roubo às pessoas. Esta ação tem como objetivo reforçar a segurança nas áreas urbanas, mas também manteremos em curso a 'Operação Colheita', que visa proteger nossos produtores rurais", salientou o comandante. O aumento de efetivo será de cerca de 30% em relação ao padrão diário do policiamento.