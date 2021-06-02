Homem é assassinado a tiros dentro de carro em Cariacica

O veículo em que estava a vítima, Elvio da Conceição Viana, de 31 anos, tinha o adesivo de uma empresa de transporte por aplicativo Crédito: Foto leitor

Um homem de 31 anos foi morto a tiros dentro de carro na manhã desta quarta-feira (2), em Cariacica . O crime aconteceu por volta das 7h, no bairro Planeta. A polícia ainda não sabe quem cometeu o assassinato, nem a motivação. A vítima foi identificada como Elvio da Conceição Viana.

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, moradores escutaram muitos tiros por volta das 7h. Com medo, ninguém saiu de casa para ver o que aconteceu. Somente mais tarde populares viram o homem morto dentro do carro, um Fiat Punto de cor branca. O veículo tinha o adesivo de uma empresa de transporte por aplicativo.

A Gazeta, a Procurada pela reportagem de, a Polícia Militar confirmou que um homem foi encontrado morto, ferido por disparo de arma de fogo, no interior de um veículo no bairro Planeta, em Cariacica. "Não há informações sobre autoria ou motivação do crime, a perícia foi acionada", diz a nota.

Presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo, Luiz Fernando Muller garantiu que Elvio da Conceição Viana era um condutor cadastrado, mas que não fazia corrida pelas plataformas desde terça-feira (1), conforme repassado pelas próprias empresas.

"O ideal é sempre fazer corridas dentro dos aplicativos, porque você tem uma segurança maior de que o passageiro não vá cometer nada. Se for fazer particular, só pegue pessoas conhecidas. Senão, o grande perigo é acontecer o que aconteceu. É muito perigoso", orientou.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como homicídio e será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Cariacica. "Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido", afirmou.

O corpo de Elvio foi encaminhado para o Departamento Médico Legal ( DML ) de Vitória, onde passará por exame cadavérico que identificará a causa da morte e será liberado pelos familiares. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", declarou.

Segundo informações obtidas pela reportagem da TV Gazeta, a perícia da Polícia Civil encontrou cinco perfurações no corpo do homem, sendo três na cabeça. Além dos tiros, o homem tinha duas lesões na cabeça compatíveis com coronhada.

A polícia acredita que Elvio foi baleado dentro do carro, porque as perfurações estavam na parte de trás da cabeça. Dessa forma, acredita-se que o criminoso estava no banco de trás do veículo. A vítima teria levado os primeiros tiros ainda dentro de carro, e sido atingida novamente depois, pela janela, com o bandido já do lado de fora do veículo.

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