Homem é encontrado morto com marcas de agressão na zona rural de Viana

Um homem de 30 anos foi encontrado morto nesta terça-feira (1º) na localidade de Jacarandá, na zona rural de Viana. Uma motocicleta estava ao lado do corpo da vítima, que apresentava marcas de agressão na cabeça e pescoço.
Segundo a Polícia Militar, policiais foram acionados por populares para verificar a informação de que um homem teria sido encontrado morto na Estrada Bahia Nova. "No local, foi relatado aos militares que a vítima prestava serviços rurais na região, mas ninguém soube informar sobre autoria ou motivação", informou a PM em nota. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
O QUE DIZ A PC
A Polícia Civil informou por nota que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. "Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", diz a nota.
A polícia pede que a população faça denúncias por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", encerra a nota.