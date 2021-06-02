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Localidade de Jacarandá

Homem é encontrado morto com marcas de agressão na zona rural de Viana

Crime ocorreu na Estrada Bahia Nova. Segundo a Polícia Militar, populares relataram que a vítima prestava serviços rurais na região, mas ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2021 às 10:48

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 10:48

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 30 anos foi encontrado morto nesta terça-feira (1º) na localidade de Jacarandá, na zona rural de Viana. Uma motocicleta estava ao lado do corpo da vítima, que apresentava marcas de agressão na cabeça e pescoço.
Segundo a Polícia Militar, policiais foram acionados por populares para verificar a informação de que um homem teria sido encontrado morto na Estrada Bahia Nova. "No local, foi relatado aos militares que a vítima prestava serviços rurais na região, mas ninguém soube informar sobre autoria ou motivação", informou a PM em nota.  A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.

O QUE DIZ A PC

A Polícia Civil informou por nota que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. "Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", diz a nota.
A polícia pede que a população faça denúncias por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", encerra a nota.

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