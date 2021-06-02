Polícia encontra 25 kg de maconha escondidos dentro de tonel na Serra

Ao todo, 25 kg de maconha foram encontrados escondidos dentro de um tonel que estava enterrado no bairro Taquara 1, na Serra, na Grande Vitória.
A apreensão aconteceu nesta terça-feira (1º) durante um patrulhamento da Polícia Militar. Próximo a uma região de mata do bairro, os policiais encontraram material para embalo de drogas. Eles, então, decidiram entrar em uma trilha dentro da mata, a fim de seguir os rastros das embalagens.
Foi dessa forma que os militares chegaram ao tonel onde estava a maconha, além de uma balança de precisão.
Apesar da quantidade de drogas, a polícia não encontrou nenhum suspeito. Para a PM, a maconha pertence a traficantes do bairro Taquara.