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Estava enterrado

Polícia encontra 25 kg de maconha escondidos dentro de tonel na Serra

Apreensão aconteceu no bairro Taquara 1 nesta terça-feira (1). Ninguém foi preso

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 09:27

Publicado em 

02 jun 2021 às 09:27

  • Do G1/ES

Maconha foi apreendida no bairro Taquara 1, na Serra
Maconha foi apreendida no bairro Taquara 1, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Ao todo, 25 kg de maconha foram encontrados escondidos dentro de um tonel que estava enterrado no bairro Taquara 1, na Serra, na Grande Vitória.
A apreensão aconteceu nesta terça-feira (1º) durante um patrulhamento da Polícia Militar. Próximo a uma região de mata do bairro, os policiais encontraram material para embalo de drogas. Eles, então, decidiram entrar em uma trilha dentro da mata, a fim de seguir os rastros das embalagens.
Maconha estava escondida dentro de tonel
Maconha estava escondida dentro de tonel Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Foi dessa forma que os militares chegaram ao tonel onde estava a maconha, além de uma balança de precisão.
Apesar da quantidade de drogas, a polícia não encontrou nenhum suspeito. Para a PM, a maconha pertence a traficantes do bairro Taquara.

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