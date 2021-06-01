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Violência

Gerente comercial é morto a facadas após reagir a assalto em Cariacica

Homem chegou a fugir dos bandidos, mas voltou para tirar satisfação com os criminosos. Eles discutiram e a vítima acabou sendo esfaqueada
Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

01 jun 2021 às 09:56

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 09:56

Viatura da Polícia Militar
Crime aconteceu próximo a hospital em construção na Rodovia Leste-Oeste Crédito: Carlos Alberto Silva
Um gerente comercial de uma transportadora em Viana, de 43 anos, foi morto a facadas depois de reagir a um assalto, na madrugada desta terça-feira (01), em Cariacica. O crime aconteceu por volta da meia-noite, nas proximidades de um hospital em construção, na Rodovia Leste-Oeste. 
De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, antes do crime, Wellington Peixoto dos Santos estava em uma bar com os amigos. Ele saiu de lá para levar uma amiga até em casa, no bairro Itapemirim, e no meio do caminho acabou surpreendido pelos bandidos. 
A mulher contou à polícia que ela e o gerente comercial pararam com o carro próximo ao hospital em construção para conversar. Foi nesse momento que a mulher se desesperou ao perceber que bandidos desceram de um carro e seguiam em direção ao veículo em que eles estavam. O gerente comercial então saiu em alta velocidade e conseguiu fugir dos criminosos.
Wellington Peixoto dos Santos era gerente de uma transportadora de Viana
Wellington Peixoto dos Santos era gerente de uma transportadora de Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta

GERENTE VOLTOU PARA TIRAR SATISFAÇÃO COM BANDIDOS

Ainda segundo a mulher, o gerente comercial ficou muito nervoso e resolveu voltar para tirar satisfação com os bandidos. Houve uma discussão, um dos homens sacou uma faca e desferiu golpes no pescoço do homem. 
O gerente comercial morreu no local e os bandidos fugiram levando o carro, celular e outros pertences da vítima. A mulher ficou sozinha no local do crime. 
O carro foi encontrado minutos depois no bairro Castelo Branco, em Cariacica.

O QUE DIZ A PC

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como homicídio e será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
"Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", diz a nota.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
"A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", conclui a nota.
Com informações da TV Gazeta.

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