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Cariacica

Bandidos roubam caminhão com R$ 200 mil em mercadorias na BR 262

O veículo foi interceptado na rodovia federal, na madrugada desta terça-feira (1). O carro transportava celulares, computadores, roupas e eletrodomésticos
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

01 jun 2021 às 08:35

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 08:35

Caminhão foi abandonado na Avenida Alberto Torres, ao lado do Ifes, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um bando armado roubou cerca de R$ 200 mil em mercadorias que estavam em um caminhão de cargas. O crime aconteceu quando o veículo passava na BR 262, no bairro Jardim América, em Cariacica, por volta de 2h30 desta terça-feira (1).
O motorista, de 55 anos, seguia com os ajudantes, de 19 e 22 anos, pela rodovia quando foram abordados por cinco bandidos que estavam em um carro. Os criminosos obrigaram que o trio entrasse para o veículo menor. 
Bandidos roubam caminhão com 200 mil reais em mercadorias na BR 262
Enquanto isso, parte do grupo assumiu a direção do caminhão. Com a arma apontada para a cabeça, as vítimas permaneceram reféns dos ladrões por cerca de uma hora e foram abandonadas no bairro Consolação, em Vitória.
Do local, eles seguiram a pé até a filial da empresa onde trabalham, no bairro Ilha de Santa Maria, na Capital. Eles acionaram o dono da carga. Pelo rastreador, o empresário descobriu que o caminhão tinha feito uma parada no bairro Jaburu, no mesmo município.
A carga era composta por celulares, eletrodomésticos, computadores e roupas. O proprietário dos produtos preferiu não revelar o destino da sua mercadoria à imprensa. 
Por volta de 4h30, o caminhão foi deixado na Avenida Alberto Torres, ao lado Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Vitória. O veículo será guinchado na manhã desta terça-feira até a Delegacia Regional de Vitória, onde a ocorrência deve ser registrada.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil informou que o fato está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada de Crimes Contra os Transportes de Cargas (DCCTC) e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", ressalta a nota.
"A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas."
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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